El FC Barcelona afronta un nuevo compromiso copero con la ilusión intacta y la obligación de confirmar su favoritismo. Este jueves 15 de enero, el conjunto azulgrana se mide al Racing en un duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, una competición que históricamente no permite distracciones y en la que cualquier error puede costar la eliminación. Con el formato a partido único, el choque promete intensidad desde el primer minuto y mantiene en vilo tanto a la afición culé como a los seguidores del conjunto local.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega a este compromiso en un gran momento anímico, luego de conquistar la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid en la final, un triunfo que reforzó la confianza del plantel y del cuerpo técnico. Con ese impulso reciente, el conjunto culé intentará trasladar el buen rendimiento al torneo copero, combinando jerarquía, ambición y rotaciones puntuales para mantenerse competitivo y seguir en la pelea por otro título.

Barcelona llega a los octavos de final de la Copa del Rey 2026 impulsado por la reciente conquista de la Supercopa de España (Foto: FC Barcelona)

¿A qué hora juega Barcelona vs. Racing por Copa del Rey 2026?

La hora de inicio del partido Barcelona vs. Racing será a partir de las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos . Revisa la programación local para que puedas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento. Aquí te dejo con más horarios alrededor del mundo para ver este partido.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Centroamérica 2:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Racing por la Copa del Rey 2026?

Este jueves 15 de enero, mira el partido Barcelona vs. Racing a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus+ y FuboTV desde España. Además, si te encuentras en México será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

País Canales de TV Argentina, Uruguay y Paraguay Flow Sports HD Colombia Win Sports Ecuador El Canal del Fútbol Centroamérica Sky Sports HD Perú América TV y Movistar Deportes Venezuela Venevisión Brasil ESPN Brazil Zapping, Claro TV+, Disney+, Sky+, Vivo Play

Barcelona vs. Racing EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 15 de enero de 2026

jueves 15 de enero de 2026 Lugar: Estadio El Sardinero

Estadio El Sardinero Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX

3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX Canal TV: TVE La 1 (España) / Sky Sports (México) / ESPN (USA)

TVE La 1 (España) / Sky Sports (México) / ESPN (USA) Streaming: RTVE Play (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)