El FC Barcelona afronta un nuevo compromiso copero con la ilusión intacta y la obligación de confirmar su favoritismo. Este jueves 15 de enero, el conjunto azulgrana se mide al Racing en un duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, una competición que históricamente no permite distracciones y en la que cualquier error puede costar la eliminación. Con el formato a partido único, el choque promete intensidad desde el primer minuto y mantiene en vilo tanto a la afición culé como a los seguidores del conjunto local.
El equipo dirigido por Hansi Flick llega a este compromiso en un gran momento anímico, luego de conquistar la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid en la final, un triunfo que reforzó la confianza del plantel y del cuerpo técnico. Con ese impulso reciente, el conjunto culé intentará trasladar el buen rendimiento al torneo copero, combinando jerarquía, ambición y rotaciones puntuales para mantenerse competitivo y seguir en la pelea por otro título.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Racing por Copa del Rey 2026?
La hora de inicio del partido Barcelona vs. Racing será a partir de las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Revisa la programación local para que puedas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento. Aquí te dejo con más horarios alrededor del mundo para ver este partido.
|País
|Horario
|Argentina
|5:00 p.m.
|Bolivia
|4:00 p.m.
|Chile
|5:00 p.m.
|Colombia
|3:00 p.m.
|Ecuador
|3:00 p.m.
|Centroamérica
|2:00 p.m.
|Paraguay
|5:00 p.m.
|Perú
|3:00 p.m.
|Uruguay
|5:00 p.m.
|Venezuela
|4:00 p.m.
¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Racing por la Copa del Rey 2026?
Este jueves 15 de enero, mira el partido Barcelona vs. Racing a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus+ y FuboTV desde España. Además, si te encuentras en México será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.
|País
|Canales de TV
|Argentina, Uruguay y Paraguay
|Flow Sports HD
|Colombia
|Win Sports
|Ecuador
|El Canal del Fútbol
|Centroamérica
|Sky Sports HD
|Perú
|América TV y Movistar Deportes
|Venezuela
|Venevisión
|Brasil
|ESPN Brazil Zapping, Claro TV+, Disney+, Sky+, Vivo Play
Barcelona vs. Racing EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: jueves 15 de enero de 2026
- Lugar: Estadio El Sardinero
- Horario: 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX
- Canal TV: TVE La 1 (España) / Sky Sports (México) / ESPN (USA)
- Streaming: RTVE Play (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)