Se viene una nueva edición entre dos grandes del tenis mundial en la final del Open de Australia 2026 entre Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic este domingo 1 de febrero, a partir de las 3:30 a.m. ET en el Rod Laver Arena de Melbourne. Será un duelo para la eternidad. El murciano busca la gloria como el jugador más precoz en completar el Grand Slam, mientras que el serbio persigue su histórico trofeo número 25 para consolidarse como el máximo ganador de todos los tiempos. Desde Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce todos los horarios por país para seguir el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.
Tras una batalla histórica de más de cinco horas, Alcaraz superó a Zverev para citarse en la última instancia de Australia. Este triunfo, que ya figura como el tercer partido más largo del Grand Slam, le otorga el pase para enfrentar al gran favorito, Novak Djokovic. El serbio aseguró su lugar tras una remontada de alto voltaje contra Jannik Sinner, terminando con el reinado de dos años del italiano en Melbourne.
A qué hora juegan Alcaraz vs. Djokovic EN VIVO por la final del Abierto de Australia
El partido Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic corresponde a la final del Australian Open 2026, el domingo 1 de febrero, programado a las 19:30 en Melbourne (Rod Laver Arena), equivalente a 09:30 en la España peninsular.
|Región / País
|Hora local de inicio
|Día local
|Estados Unidos (ET, Nueva York, Miami)
|03:30
|Domingo 1 feb
|Estados Unidos (CT, Chicago, Dallas)
|02:30
|Domingo 1 feb
|Estados Unidos (MT, Denver)
|01:30
|Domingo 1 feb
|Estados Unidos (PT, Los Ángeles)
|00:30
|Domingo 1 feb
|México (CDMX)
|02:30
|Domingo 1 feb
|Guatemala
|02:30
|Domingo 1 feb
|El Salvador
|02:30
|Domingo 1 feb
|Honduras
|02:30
|Domingo 1 feb
|Nicaragua
|02:30
|Domingo 1 feb
|Costa Rica
|02:30
|Domingo 1 feb
|Panamá
|03:30
|Domingo 1 feb
|Colombia
|03:30
|Domingo 1 feb
|Perú
|03:30
|Domingo 1 feb
|Ecuador
|03:30
|Domingo 1 feb
|Venezuela
|04:30
|Domingo 1 feb
|Bolivia
|04:30
|Domingo 1 feb
|Chile (continental)
|05:30
|Domingo 1 feb
|Argentina
|05:30
|Domingo 1 feb
|Uruguay
|05:30
|Domingo 1 feb
|Paraguay
|05:30
|Domingo 1 feb
|Brasil (Brasilia)
|05:30
|Domingo 1 feb
|España (peninsular)
|09:30
|Domingo 1 feb
|España (Islas Canarias)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Portugal (Lisboa)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Reino Unido (Londres)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Irlanda (Dublín)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Francia (París)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Alemania (Berlín)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Italia (Roma)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Países Bajos (Ámsterdam)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Bélgica (Bruselas)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Suiza (Zúrich)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Suecia (Estocolmo)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Noruega (Oslo)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Dinamarca (Copenhague)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Grecia (Atenas)
|10:30
|Domingo 1 feb
|Turquía (Estambul)
|11:30
|Domingo 1 feb
|Sudáfrica (Johannesburgo)
|10:30
|Domingo 1 feb
|Marruecos (Rabat)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Nigeria (Lagos)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Rusia (Moscú)
|11:30
|Domingo 1 feb
|Emiratos Árabes (Dubái)
|12:30
|Domingo 1 feb
|India (Nueva Delhi)
|14:00
|Domingo 1 feb
|China (Pekín)
|16:30
|Domingo 1 feb
|Hong Kong
|16:30
|Domingo 1 feb
|Singapur
|16:30
|Domingo 1 feb
|Japón (Tokio)
|17:30
|Domingo 1 feb
|Corea del Sur (Seúl)
|17:30
|Domingo 1 feb
|Australia (Melbourne)
|19:30
|Domingo 1 feb
|Australia (Sídney)
|19:30
|Domingo 1 feb
|Australia (Brisbane)
|18:30
|Domingo 1 feb
|Australia (Adelaida)
|19:00
|Domingo 1 feb
|Australia (Perth)
|16:30
|Domingo 1 feb
|Nueva Zelanda (Auckland)
|21:30
|Domingo 1 feb
Estos horarios se han calculado tomando como base la hora confirmada para la final en Melbourne y España, y convirtiéndola a cada huso horario estándar de los países listados.