Se viene una nueva edición entre dos grandes del tenis mundial en la final del Open de Australia 2026 entre Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic este domingo 1 de febrero, a partir de las 3:30 a.m. ET en el Rod Laver Arena de Melbourne. Será un duelo para la eternidad. El murciano busca la gloria como el jugador más precoz en completar el Grand Slam, mientras que el serbio persigue su histórico trofeo número 25 para consolidarse como el máximo ganador de todos los tiempos. Desde Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce todos los horarios por país para seguir el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Tras una batalla histórica de más de cinco horas, Alcaraz superó a Zverev para citarse en la última instancia de Australia. Este triunfo, que ya figura como el tercer partido más largo del Grand Slam, le otorga el pase para enfrentar al gran favorito, Novak Djokovic. El serbio aseguró su lugar tras una remontada de alto voltaje contra Jannik Sinner, terminando con el reinado de dos años del italiano en Melbourne.

A qué hora juegan Alcaraz vs. Djokovic EN VIVO por la final del Abierto de Australia

El partido Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic corresponde a la final del Australian Open 2026, el domingo 1 de febrero, programado a las 19:30 en Melbourne (Rod Laver Arena), equivalente a 09:30 en la España peninsular.

Región / PaísHora local de inicioDía local
Estados Unidos (ET, Nueva York, Miami)03:30Domingo 1 feb
Estados Unidos (CT, Chicago, Dallas)02:30Domingo 1 feb
Estados Unidos (MT, Denver)01:30Domingo 1 feb
Estados Unidos (PT, Los Ángeles)00:30Domingo 1 feb
México (CDMX)02:30Domingo 1 feb
Guatemala02:30Domingo 1 feb
El Salvador02:30Domingo 1 feb
Honduras02:30Domingo 1 feb
Nicaragua02:30Domingo 1 feb
Costa Rica02:30Domingo 1 feb
Panamá03:30Domingo 1 feb
Colombia03:30Domingo 1 feb
Perú03:30Domingo 1 feb
Ecuador03:30Domingo 1 feb
Venezuela04:30Domingo 1 feb
Bolivia04:30Domingo 1 feb
Chile (continental)05:30Domingo 1 feb
Argentina05:30Domingo 1 feb
Uruguay05:30Domingo 1 feb
Paraguay05:30Domingo 1 feb
Brasil (Brasilia)05:30Domingo 1 feb
España (peninsular)09:30Domingo 1 feb
España (Islas Canarias)08:30Domingo 1 feb
Portugal (Lisboa)08:30Domingo 1 feb
Reino Unido (Londres)08:30Domingo 1 feb
Irlanda (Dublín)08:30Domingo 1 feb
Francia (París)09:30Domingo 1 feb
Alemania (Berlín)09:30Domingo 1 feb
Italia (Roma)09:30Domingo 1 feb
Países Bajos (Ámsterdam)09:30Domingo 1 feb
Bélgica (Bruselas)09:30Domingo 1 feb
Suiza (Zúrich)09:30Domingo 1 feb
Suecia (Estocolmo)09:30Domingo 1 feb
Noruega (Oslo)09:30Domingo 1 feb
Dinamarca (Copenhague)09:30Domingo 1 feb
Grecia (Atenas)10:30Domingo 1 feb
Turquía (Estambul)11:30Domingo 1 feb
Sudáfrica (Johannesburgo)10:30Domingo 1 feb
Marruecos (Rabat)08:30Domingo 1 feb
Nigeria (Lagos)09:30Domingo 1 feb
Rusia (Moscú)11:30Domingo 1 feb
Emiratos Árabes (Dubái)12:30Domingo 1 feb
India (Nueva Delhi)14:00Domingo 1 feb
China (Pekín)16:30Domingo 1 feb
Hong Kong16:30Domingo 1 feb
Singapur16:30Domingo 1 feb
Japón (Tokio)17:30Domingo 1 feb
Corea del Sur (Seúl)17:30Domingo 1 feb
Australia (Melbourne)19:30Domingo 1 feb
Australia (Sídney)19:30Domingo 1 feb
Australia (Brisbane)18:30Domingo 1 feb
Australia (Adelaida)19:00Domingo 1 feb
Australia (Perth)16:30Domingo 1 feb
Nueva Zelanda (Auckland)21:30Domingo 1 feb

Estos horarios se han calculado tomando como base la hora confirmada para la final en Melbourne y España, y convirtiéndola a cada huso horario estándar de los países listados.

