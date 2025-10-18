Real Madrid y Getafe se enfrentan el domingo 19 de octubre de 2025 en el Coliseum, conocido anteriormente como Coliseum Alfonso Pérez, por la Jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26. Los dirigidos por Xabi Alonso buscan mantener el liderato en la tabla de posiciones y marcar distancia de su más cercano perseguidor, el FC Barcelona, mientras que los Azulones llegan con la ambición de sorprender en la capital española y seguir trepando posiciones en la clasificación. Si quieres aber a qué hora y dónde ver el partido en México, Estados Unidos y España, en este artículo te compartimos estos detalles y más.

El Real Madrid visita al Getafe en la Jornada 9 de LaLiga 2025. Conoce hora y canal para seguir el partido EN VIVO este domingo 19 de octubre. (Foto: AFP / Composición Mag)

Horarios del Getafe vs. Real Madrid en USA, España y México

México: 1:00 pm. (CDMX)

1:00 pm. (CDMX) Estados Unidos (ET): 3:00 p.m. | (PT): 12:00 pm

3:00 p.m. | (PT): 12:00 pm España: 9:00 pm

Canales de TV y streaming del Getafe vs. Real Madrid

México:

Sky+

Sky Sports

Estados Unidos:

ESPN Select

ESPN App

ESPN Deportes

fuboTV (con prueba gratuita)

España:

Movistar+

M+ LALIGA TV

LaLiga TV Bar HD

Movistar Plus+

Amazon Prime Video

Sky Sports EN VIVO GRATIS: mira el partido Real Madrid vs. Villarreal por TV y online desde México. (Fotos: AFP / Composición Mix)

Getafe vs. Real Madrid: partidazo a la vista

El Real Madrid vuelve a la acción en LaLiga 2025/26 tras el parón internacional con una exigente visita al Estadio Coliseum Alfonso Pérez para enfrentarse al Getafe. Este crucial encuentro, correspondiente a la jornada 9, se jugará el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 13:00 horas (hora local). El conjunto blanco, dirigido por Xabi Alonso, llega con el objetivo de sumar tres puntos para mantenerse firme en la cima de la tabla y consolidar su liderato antes del inminente Clásico.

El Real Madrid atraviesa un gran momento, llegando con 21 puntos (7 PG - 1 PP) después de una contundente victoria 3-1 sobre el Villarreal, con goles de Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. El historial reciente favorece ampliamente a los merengues, que se han quedado con el triunfo en los últimos cinco enfrentamientos directos contra el Getafe, incluyendo los dos duelos de la temporada pasada. Los visitantes han anotado 13 goles y recibido 8 en las jornadas recientes, mostrando un sólido desempeño en ambas áreas.

Por su parte, el Getafe (11 puntos, 3 PG – 2 PE – 3 PP) buscará recuperarse ante su afición tras sufrir una derrota por 1-2 contra Osasuna en la jornada anterior. El equipo local, ubicado en la décimo primera posición, intentará hacerse fuerte en casa y corregir los errores para volver a la senda del triunfo. En sus juegos recientes, el Geta suma 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 5 goles marcados y 7 encajados en su arco.

Getafe vs. Real Madrid: historial reciente

El historial de enfrentamientos entre Getafe vs. Real Madrid en Primera División, que se remonta a la temporada 2004/2005, evidencia un claro y abrumador dominio del equipo blanco en sus 39 duelos por LaLiga. Los registros reflejan la distancia histórica entre ambos clubes, con un total de 29 victorias para el Real Madrid frente a solo 6 triunfos del Getafe, además de 4 empates. A pesar de este marcado desnivel, el Getafe ha logrado consolidarse como un equipo estable y competitivo en la élite del fútbol español.

Tras este duelo, el Real Madrid recibirá al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, mientras que el Getafe visitará al Sevilla en el Estadio de San Mamés.