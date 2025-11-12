La Ronda Final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 llega a un punto decisivo con el enfrentamiento Guatemala vs. Panamá, partido que se jugará el jueves 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala a partir de las 21:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos (ET) . Para ver el partido en vivo online desde tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, te comparto los canales y señal streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

La Selección de Guatemala afronta dos partidos de vida o muerte en noviembre que serán determinantes para su clasificación a la Copa del Mundo 2026, cambiando el tradicional escenario para buscar un ambiente más favorable en “El Trébol”. Posterior a su duelo con Panamá, un encuentro histórico por ser la primera vez que se disputa una eliminatoria mundialista en el mencionado recinto deportivo y la primera visita de los canaleros a esta cancha, el martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. (19:00 horas), Los Chapines recibirán a Surinam en un choque directo que promete ser la final del Grupo A, definiendo al clasificado directo al Mundial y al equipo que aspirará al repechaje intercontinental.

¿A qué hora juega Guatemala vs. Panamá EN VIVO en USA?

No te pierdas el inicio del juego Guatemala vs. Panamá EN VIVO este jueves 13 de noviembre a partir de las 9:00 p.m. Tiempo del Este o desde las 6:00 p.m. Tiempo del Pacífico , en lo que será uno de los partidos más atractivos de la Ronda Final del Grupo G de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que sigas este enfrentamiento desde cualquier parte de Estados Unidos.

HORARIOS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Panamá EN VIVO desde USA?

Este jueves 13 de noviembre de 2025 se podrá ver el partido Guatemala vs. Panamá, válido por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2026. La transmisión del juego desde Estados Unidos será a través de streaming vía Paramount+. Esta es la única opción oficial para seguir el juego Guatemala vs.Panamá minuto a minuto desde cualquier parte de los Estados Unidos, tanto en español como en inglés.

