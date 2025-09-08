Guatemala enfrenta a Panamá este lunes 8 de septiembre en un duelo decisivo por la segunda jornada de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Rommel Fernández, con el silbante autorizado y toda la tensión futbolera en el aire. Si estás en Estados Unidos, podrás verlo desde California a las 6:30 p.m. (hora del Pacífico), mientras que en Florida será a las 9:30 p.m. (hora del Este), y en Texas a las 8:30 p.m. (hora del Centro).
Horarios por zona en EE.UU.
|Estado / Ciudad
|Hora local
|California (PT, UTC-8)
|6:30 p.m.
|Texas (CT, UTC-6)
|8:30 p.m.
|Florida (ET, UTC-5)
|9:30 p.m.
Guatemala vs. Panamá: contexto del partido
- Ambos equipos vienen de resultados apretados: Panamá empató 0-0 con Surinam mientras que Guatemala cayó 0-1 ante El Salvador.
- Se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, y representa una oportunidad clave para ambos en un grupo muy parejo.
Historial y antecedentes de Guatemala vs. Panamá
- Históricamente, Panamá domina el enfrentamiento: de 16 encuentros desde 2005, ganó 11, empató 4 y perdió solo 1 (con marcador agregado de goles 25–7).
- Otra fuente indica que en 13 partidos, Panamá ganó 8, Guatemala solo 1 y hubo 4 empates; promedio de goles por partido: 1.92
- En eliminatorias, Guatemala acumula 14 derrotas, 10 empates y 11 victorias frente a Panamá; la última derrota fue en octubre de 2023 (0-3)
¿Dónde ver Guatemala vs. Panamá desde EE.UU.?
- Telemundo Deportes transmitirá el partido para audiencia hispana.
- También estará disponible vía Peacock, Universo, CBSSN, Fubo Sports.