Guatemala enfrenta a Panamá este lunes 8 de septiembre en un duelo decisivo por la segunda jornada de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Rommel Fernández, con el silbante autorizado y toda la tensión futbolera en el aire. Si estás en Estados Unidos, podrás verlo desde California a las 6:30 p.m. (hora del Pacífico), mientras que en Florida será a las 9:30 p.m. (hora del Este), y en Texas a las 8:30 p.m. (hora del Centro).

Horarios por zona en EE.UU.

Estado / Ciudad Hora local California (PT, UTC-8) 6:30 p.m. Texas (CT, UTC-6) 8:30 p.m. Florida (ET, UTC-5) 9:30 p.m.

Guatemala vs. Panamá: contexto del partido

Ambos equipos vienen de resultados apretados: Panamá empató 0-0 con Surinam mientras que Guatemala cayó 0-1 ante El Salvador.

Se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, y representa una oportunidad clave para ambos en un grupo muy parejo.

Historial y antecedentes de Guatemala vs. Panamá

Históricamente, Panamá domina el enfrentamiento: de 16 encuentros desde 2005, ganó 11, empató 4 y perdió solo 1 (con marcador agregado de goles 25–7).

Otra fuente indica que en 13 partidos, Panamá ganó 8, Guatemala solo 1 y hubo 4 empates; promedio de goles por partido: 1.92

En eliminatorias, Guatemala acumula 14 derrotas, 10 empates y 11 victorias frente a Panamá; la última derrota fue en octubre de 2023 (0-3)

¿Dónde ver Guatemala vs. Panamá desde EE.UU.?

Telemundo Deportes transmitirá el partido para audiencia hispana.

transmitirá el partido para audiencia hispana. También estará disponible vía Peacock, Universo, CBSSN, Fubo Sports.

Panamá recibe a Guatemala este lunes 8 de septiembre por la segunda jornada de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. (Foto: Twitter de Camino Al Vestuario)

