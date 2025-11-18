Honduras vs. Costa Rica, duelo correspondiente a la fecha 6 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf, se disputará el martes 18 de noviembre a las 19:00 horas (hora local), en un encuentro crucial para las aspiraciones de Honduras rumbo al Mundial 2026. La “H” llega con la presión de recuperarse tras un tropiezo inesperado en la jornada anterior y con la obligación de sumar para mantenerse firme en la lucha por los primeros lugares del grupo.

Honduras arriba a este compromiso después de caer 0-2 frente a Nicaragua en Tegucigalpa, un resultado que dejó un sabor amargo en el plantel. Sin embargo, sus antecedentes recientes muestran que el equipo de Reinaldo Rueda tiene herramientas para reaccionar: en los cuatro partidos previos registró 2 victorias y 2 empates, con 5 goles marcados y solo 2 recibidos, reflejando solidez defensiva y capacidad para competir. Este duelo representa una oportunidad clave para reencontrarse con su mejor versión y retomar confianza.

Costa Rica, por su parte, tampoco llega en su mejor momento tras perder 0-1 ante Haití, un golpe que frenó su intención de escalar posiciones. En sus últimos encuentros, los ticos consiguieron 1 triunfo y 3 empates, además de un balance goleador de 8 tantos a favor y 6 en contra, lo que evidencia un equipo irregular pero con poder ofensivo.

🎙️Declaraciones pospartido del Seleccionador Nacional, Reinaldo Rueda



Tras finalizar el encuentro ante Nicaragua.#LaHSomosTodos #UnidosHastaElFinal pic.twitter.com/NF3TqSDDCS — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 14, 2025

¿A qué hora juega Honduras vs. Costa Rica EN VIVO en USA?

No te pierdas el inicio del juego Honduras vs. Costa Rica EN VIVO este martes 18 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este o desde las 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico, en lo que será uno de los partidos más esperados de la Ronda Final de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que sigas este enfrentamiento desde cualquier parte de Estados Unidos.

HORARIOS CIUDADES EN EE. UU. 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite Honduras vs. Costa Rica EN VIVO desde USA?

Este martes 18 de noviembre de 2025 se podrá ver el partido entre Honduras y Costa Rica, válido por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2026. La transmisión del juego desde Estados Unidos será a través de CBS Sports Network, UNIVERSO y Telemundo Deportes En Vivo por televisión, mientras que por streaming a través de Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW y CBS Sports Golazo.

Estas son las únicas opciones oficiales para seguir el juego Honduras vs. Costa Rica minuto a minuto desde cualquier parte de los Estados Unidos, tanto en español como en inglés.

Honduras vs. Costa Rica: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Martes 18 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica

Estadio Nacional de Costa Rica Horario: 8:00 p.m. Tiempo del Este

8:00 p.m. Tiempo del Este Canal TV: CBS Sports Network, UNIVERSO y Telemundo Deportes En Vivo

CBS Sports Network, UNIVERSO y Telemundo Deportes En Vivo Streaming: Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW y CBS Sports Golazo