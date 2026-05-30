El Puskás Aréna de Budapest se viste de gala para recibir el duelo entre París Saint-Germain Football Club (PSG) y Arsenal Football Club este sábado 30 de mayo a las 13:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay / 12:00 horas de Bolivia y Venezuela / 11:00 de Colombia, Perú y Ecuador por el partido de la gran final de la UEFA Champions League 2026. Con Ousmane Dembélé como pieza clave de los parisinos y Bukayo Saka por el lado de los londinenses, ambas escuadras buscarán alzar la codiciada ‘Orejona’. ¿A qué hora puedes ver el partido PSG vs. Arsenal en vivo y en directo? Te comparto una lista de horarios por región para seguir la cobertura por TV y streaming online desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.
¿A qué hora juega PSG vs. Arsenal EN VIVO por la final de la Champions League 2026?
El partido PSG vs. Arsenal por la final de la UEFA Champions League 2025-26 se juega el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna a las 18:00 en España, 11:00 en Perú / Colombia / Ecuador, 12:00 en Venezuela / Bolivia y 13:00 en Argentina / Brasil / Chile / Uruguay / Paraguay.
|Región / País
|Ciudad de referencia
|Hora del partido el 30 de mayo
|Alemania
|Múnich
|18:00
|Francia
|París
|18:00
|España
|Madrid
|18:00
|Portugal
|Lisboa
|17:00
|Reino Unido
|Londres
|17:00
|Irlanda
|Dublín
|17:00
|Italia
|Roma
|18:00
|Países Bajos
|Ámsterdam
|18:00
|Bélgica
|Bruselas
|18:00
|Suiza
|Zúrich
|18:00
|Austria
|Viena
|18:00
|Suecia
|Estocolmo
|18:00
|Noruega
|Oslo
|18:00
|Dinamarca
|Copenhague
|18:00
|Finlandia
|Helsinki
|19:00
|Grecia
|Atenas
|19:00
|Turquía
|Estambul
|19:00
|Rusia (oeste)
|Moscú
|19:00
|Marruecos
|Rabat
|17:00
|Argelia
|Argel
|17:00
|Túnez
|Túnez
|17:00
|Egipto
|El Cairo
|19:00
|Sudáfrica
|Johannesburgo
|18:00
|Arabia Saudita
|Riad
|19:00
|Emiratos Árabes Unidos
|Dubái
|20:00
|Catar
|Doha
|19:00
|India
|Nueva Delhi
|21:30
|China
|Pekín
|00:00 (domingo 31)
|Japón
|Tokio
|01:00 (domingo 31)
|Corea del Sur
|Seúl
|01:00 (domingo 31)
|Australia (este)
|Sídney
|02:00 (domingo 31)
|Costa Rica
|San José
|10:00
|México (centro y pacífico)
|Ciudad de México y Tijuana
|10:00
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|11:00
|Perú
|Lima
|11:00
|Colombia
|Bogotá
|11:00
|Ecuador
|Quito
|11:00
|Estados Unidos (ET)
|Miami / Nueva York
|12:00
|Estados Unidos (CT)
|Chicago
|11:00
|Estados Unidos (MT)
|Denver
|10:00
|Estados Unidos (PT)
|Los Ángeles
|09:00
|Canadá (Toronto/Montreal, ET)
|Toronto / Montreal
|12:00
|Canadá (Vancouver, PT)
|Vancouver
|09:00
|Bolivia
|La Paz
|12:00
|Venezuela
|Caracas
|12:00
|Paraguay
|Asunción
|13:00
|Chile (continental)
|Santiago
|13:00
|Argentina
|Buenos Aires
|13:00
|Uruguay
|Montevideo
|13:00
|Brasil (Brasilia, São Paulo, Río)
|São Paulo / Río de Janeiro
|13:00
¿Qué canal TV transmite PSG vs. Arsenal en vivo gratis por TV y Streaming Online?
PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se verá por los mismos operadores oficiales del prestigioso torneo de clubes de la UEFA por territorio: ESPN/Disney+ en gran parte de Sudamérica, TNT Sports/Max en México y Movistar Liga de Campeones en España, entre otros.
|País / Región
|Canales de TV (pago)
|Streaming / Online oficial
|Perú
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|ESPN y FOX Sports
|Disney+ Premium
|Brasil
|TNT y SBT
|Zapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+ y Vivo Play
|México
|TNT Sports
|HBO Max y FOX One
|Centroamérica (CR, ES, NI, etc.)
|ESPN Norte
|Disney+ Premium Norte
|Estados Unidos
|CBS y TUDN
|Paramount+, fuboTV, DAZN USA, TUDN App y ViX
|Puerto Rico
|CBS
|ViX y NAICOM
|Canadá
|DAZN
|DAZN y fuboTV
|España
|TVE La 1 y Movistar Liga de Campeones
|RTVE Play, Movistar+, fuboTV y Movistar Plus+
|Portugal
|Eleven Sports
|DAZN
|Reino Unido
|TNT Sports 1 y TNT Sports Ultimate
|HBO Max y BBC Radio 5 Live
|Irlanda
|TNT Sports 1 y Premier Sports ROI 1
|HBO Max y BBC Radio 5 Live
|Alemania
|ZDF
|DAZN y DAZN1
|Francia
|Canal+, M6 y Molotov
|M6+, Free, 6play, Canal+ Foot y myCANAL
|Italia
|Sky Sport
|NOW y Sky Go