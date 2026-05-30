El Puskás Aréna de Budapest se viste de gala para recibir el duelo entre París Saint-Germain Football Club (PSG) y Arsenal Football Club este sábado 30 de mayo a las 13:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay / 12:00 horas de Bolivia y Venezuela / 11:00 de Colombia, Perú y Ecuador por el partido de la gran final de la UEFA Champions League 2026 . Con Ousmane Dembélé como pieza clave de los parisinos y Bukayo Saka por el lado de los londinenses, ambas escuadras buscarán alzar la codiciada ‘Orejona’. ¿A qué hora puedes ver el partido PSG vs. Arsenal en vivo y en directo? Te comparto una lista de horarios por región para seguir la cobertura por TV y streaming online desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

El partido PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora juega PSG vs. Arsenal EN VIVO por la final de la Champions League 2026?

El partido PSG vs. Arsenal por la final de la UEFA Champions League 2025-26 se juega el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna a las 18:00 en España, 11:00 en Perú / Colombia / Ecuador, 12:00 en Venezuela / Bolivia y 13:00 en Argentina / Brasil / Chile / Uruguay / Paraguay .

Región / País Ciudad de referencia Hora del partido el 30 de mayo Alemania Múnich 18:00 Francia París 18:00 España Madrid 18:00 Portugal Lisboa 17:00 Reino Unido Londres 17:00 Irlanda Dublín 17:00 Italia Roma 18:00 Países Bajos Ámsterdam 18:00 Bélgica Bruselas 18:00 Suiza Zúrich 18:00 Austria Viena 18:00 Suecia Estocolmo 18:00 Noruega Oslo 18:00 Dinamarca Copenhague 18:00 Finlandia Helsinki 19:00 Grecia Atenas 19:00 Turquía Estambul 19:00 Rusia (oeste) Moscú 19:00 Marruecos Rabat 17:00 Argelia Argel 17:00 Túnez Túnez 17:00 Egipto El Cairo 19:00 Sudáfrica Johannesburgo 18:00 Arabia Saudita Riad 19:00 Emiratos Árabes Unidos Dubái 20:00 Catar Doha 19:00 India Nueva Delhi 21:30 China Pekín 00:00 (domingo 31) Japón Tokio 01:00 (domingo 31) Corea del Sur Seúl 01:00 (domingo 31) Australia (este) Sídney 02:00 (domingo 31) Costa Rica San José 10:00 México (centro y pacífico) Ciudad de México y Tijuana 10:00 Panamá Ciudad de Panamá 11:00 Perú Lima 11:00 Colombia Bogotá 11:00 Ecuador Quito 11:00 Estados Unidos (ET) Miami / Nueva York 12:00 Estados Unidos (CT) Chicago 11:00 Estados Unidos (MT) Denver 10:00 Estados Unidos (PT) Los Ángeles 09:00 Canadá (Toronto/Montreal, ET) Toronto / Montreal 12:00 Canadá (Vancouver, PT) Vancouver 09:00 Bolivia La Paz 12:00 Venezuela Caracas 12:00 Paraguay Asunción 13:00 Chile (continental) Santiago 13:00 Argentina Buenos Aires 13:00 Uruguay Montevideo 13:00 Brasil (Brasilia, São Paulo, Río) São Paulo / Río de Janeiro 13:00

Sigue la señal de ESPN en vivo para ver el partido PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026. Accede a la cobertura completa mediante TV y la plataforma Disney Plus Premium online para disfrutar del mejor fútbol del mundo en directo. | Crédito: PSG - Paris Saint-Germain / Facebook / Composición Mag

¿Qué canal TV transmite PSG vs. Arsenal en vivo gratis por TV y Streaming Online?

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se verá por los mismos operadores oficiales del prestigioso torneo de clubes de la UEFA por territorio: ESPN/Disney+ en gran parte de Sudamérica, TNT Sports/Max en México y Movistar Liga de Campeones en España, entre otros.

País / Región Canales de TV (pago) Streaming / Online oficial Perú ESPN Disney+ Premium Colombia ESPN Disney+ Premium Ecuador ESPN Disney+ Premium Bolivia ESPN Disney+ Premium Paraguay ESPN Disney+ Premium Uruguay ESPN Disney+ Premium Chile ESPN Disney+ Premium Argentina ESPN y FOX Sports Disney+ Premium Brasil TNT y SBT Zapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+ y Vivo Play México TNT Sports HBO Max y FOX One Centroamérica (CR, ES, NI, etc.) ESPN Norte Disney+ Premium Norte Estados Unidos CBS y TUDN Paramount+, fuboTV, DAZN USA, TUDN App y ViX Puerto Rico CBS ViX y NAICOM Canadá DAZN DAZN y fuboTV España TVE La 1 y Movistar Liga de Campeones RTVE Play, Movistar+, fuboTV y Movistar Plus+ Portugal Eleven Sports DAZN Reino Unido TNT Sports 1 y TNT Sports Ultimate HBO Max y BBC Radio 5 Live Irlanda TNT Sports 1 y Premier Sports ROI 1 HBO Max y BBC Radio 5 Live Alemania ZDF DAZN y DAZN1 Francia Canal+, M6 y Molotov M6+, Free, 6play, Canal+ Foot y myCANAL Italia Sky Sport NOW y Sky Go