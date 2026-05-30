Consulta los horarios oficiales para ver la final de la Champions League 2026 entre PSG y Arsenal. Conoce cuándo sintonizar el duelo desde Estados Unidos, México y España para seguir a tu equipo favorito en la disputa por el trofeo europeo hoy. | Crédito: PSG - Paris Saint-Germain / Facebook / Composición Mag
Consulta los horarios oficiales para ver la final de la Champions League 2026 entre PSG y Arsenal. Conoce cuándo sintonizar el duelo desde Estados Unidos, México y España para seguir a tu equipo favorito en la disputa por el trofeo europeo hoy. | Crédito: PSG - Paris Saint-Germain / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Puskás Aréna de Budapest se viste de gala para recibir el duelo entre París Saint-Germain Football Club (PSG) y Arsenal Football Club este sábado 30 de mayo a las 13:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay / 12:00 horas de Bolivia y Venezuela / 11:00 de Colombia, Perú y Ecuador por el partido de la gran final de la UEFA Champions League 2026. Con Ousmane Dembélé como pieza clave de los parisinos y Bukayo Saka por el lado de los londinenses, ambas escuadras buscarán alzar la codiciada ‘Orejona’. ¿A qué hora puedes ver el partido PSG vs. Arsenal en vivo y en directo? Te comparto una lista de horarios por región para seguir la cobertura por TV y streaming online desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

El partido PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)
El partido PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora juega PSG vs. Arsenal EN VIVO por la final de la Champions League 2026?

El partido PSG vs. Arsenal por la final de la UEFA Champions League 2025-26 se juega el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna a las 18:00 en España, 11:00 en Perú / Colombia / Ecuador, 12:00 en Venezuela / Bolivia y 13:00 en Argentina / Brasil / Chile / Uruguay / Paraguay.

Región / PaísCiudad de referenciaHora del partido el 30 de mayo
AlemaniaMúnich18:00
FranciaParís18:00
EspañaMadrid18:00
PortugalLisboa17:00
Reino UnidoLondres17:00
IrlandaDublín17:00
ItaliaRoma18:00
Países BajosÁmsterdam18:00
BélgicaBruselas18:00
SuizaZúrich18:00
AustriaViena18:00
SueciaEstocolmo18:00
NoruegaOslo18:00
DinamarcaCopenhague18:00
FinlandiaHelsinki19:00
GreciaAtenas19:00
TurquíaEstambul19:00
Rusia (oeste)Moscú19:00
MarruecosRabat17:00
ArgeliaArgel17:00
TúnezTúnez17:00
EgiptoEl Cairo19:00
SudáfricaJohannesburgo18:00
Arabia SauditaRiad19:00
Emiratos Árabes UnidosDubái20:00
CatarDoha19:00
IndiaNueva Delhi21:30
ChinaPekín00:00 (domingo 31)
JapónTokio01:00 (domingo 31)
Corea del SurSeúl01:00 (domingo 31)
Australia (este)Sídney02:00 (domingo 31)
Costa RicaSan José10:00
México (centro y pacífico)Ciudad de México y Tijuana10:00
PanamáCiudad de Panamá11:00
PerúLima11:00
ColombiaBogotá11:00
EcuadorQuito11:00
Estados Unidos (ET)Miami / Nueva York12:00
Estados Unidos (CT)Chicago11:00
Estados Unidos (MT)Denver10:00
Estados Unidos (PT)Los Ángeles09:00
Canadá (Toronto/Montreal, ET)Toronto / Montreal12:00
Canadá (Vancouver, PT)Vancouver09:00
BoliviaLa Paz12:00
VenezuelaCaracas12:00
ParaguayAsunción13:00
Chile (continental)Santiago13:00
ArgentinaBuenos Aires13:00
UruguayMontevideo13:00
Brasil (Brasilia, São Paulo, Río)São Paulo / Río de Janeiro13:00
Sigue la señal de ESPN en vivo para ver el partido PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026. Accede a la cobertura completa mediante TV y la plataforma Disney Plus Premium online para disfrutar del mejor fútbol del mundo en directo. | Crédito: PSG - Paris Saint-Germain / Facebook / Composición Mag
Sigue la señal de ESPN en vivo para ver el partido PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026. Accede a la cobertura completa mediante TV y la plataforma Disney Plus Premium online para disfrutar del mejor fútbol del mundo en directo. | Crédito: PSG - Paris Saint-Germain / Facebook / Composición Mag

¿Qué canal TV transmite PSG vs. Arsenal en vivo gratis por TV y Streaming Online?

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 se verá por los mismos operadores oficiales del prestigioso torneo de clubes de la UEFA por territorio: ESPN/Disney+ en gran parte de Sudamérica, TNT Sports/Max en México y Movistar Liga de Campeones en España, entre otros.

País / RegiónCanales de TV (pago)Streaming / Online oficial
PerúESPNDisney+ Premium
ColombiaESPNDisney+ Premium
EcuadorESPNDisney+ Premium
BoliviaESPNDisney+ Premium
ParaguayESPNDisney+ Premium
UruguayESPNDisney+ Premium
ChileESPNDisney+ Premium
ArgentinaESPN y FOX SportsDisney+ Premium
BrasilTNT y SBTZapping, Claro TV+, HBO Max, Sky+ y Vivo Play
MéxicoTNT SportsHBO Max y FOX One
Centroamérica (CR, ES, NI, etc.)ESPN NorteDisney+ Premium Norte
Estados UnidosCBS y TUDNParamount+, fuboTV, DAZN USA, TUDN App y ViX
Puerto RicoCBSViX y NAICOM
CanadáDAZNDAZN y fuboTV
EspañaTVE La 1 y Movistar Liga de CampeonesRTVE Play, Movistar+, fuboTV y Movistar Plus+
PortugalEleven SportsDAZN
Reino UnidoTNT Sports 1 y TNT Sports UltimateHBO Max y BBC Radio 5 Live
IrlandaTNT Sports 1 y Premier Sports ROI 1HBO Max y BBC Radio 5 Live
AlemaniaZDFDAZN y DAZN1
FranciaCanal+, M6 y MolotovM6+, Free, 6play, Canal+ Foot y myCANAL
ItaliaSky SportNOW y Sky Go
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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