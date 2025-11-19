La 74.ª edición de Miss Universo ha alcanzado su punto álgido, desatando una intensidad que emociona hasta a los expertos en certámenes de belleza. Con la participación de 121 candidatas en Tailandia, la competencia está en pleno desarrollo para coronar a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, la aclamada soberana danesa de 2024. Si quieres seguir la ceremonia de belleza desde California, Florida, Texas, Nueva York y otros estados de EE.UU. te comparto la lista de horarios por región.
¿A qué hora ver la final del Miss Universo 2025 EN VIVO en Estados Unidos?
Para garantizar que tu fiesta de Miss Universo 2025 comience a la hora exacta, hemos desglosado la hora de inicio de las 8:00 p.m. ET en las principales zonas horarias de los Estados Unidos.
|Zona Horaria
|Abreviatura
|Hora de Inicio del Miss Universo 2025
|Estados Incluidos (Ejemplos)
|Hora del Este
|ET
|8:00 p.m.
|Nueva York, Florida, Georgia, la mayoría de Indiana, Ohio, Massachusetts.
|Hora Central
|CT
|7:00 p.m.
|Texas, Illinois, Louisiana, Alabama, Minnesota, Tennessee.
|Hora de la Montaña
|MT
|6:00 p.m.
|Colorado, Arizona (excepto en verano), Utah, Nuevo México, Montana.
|Hora del Pacífico
|PT
|5:00 p.m.
|California, Washington, Nevada, Oregón.
|Hora de Alaska
|AKT
|4:00 p.m.
|Alaska.
|Hora de Hawái-Aleutianas
|HST
|3:00 p.m.
|Hawái.
¿Quiénes son las candidatas confirmadas a Miss Universo 2025?
La 74ª edición del concurso de belleza tras la victoria el año pasado de la danesa Victoria Kjær Theilvig. En total, en esta edición de Miss Universo participan 130 mujeres llegadas de todas partes del mundo bajo el lema ‘El poder del amor’.
|País / Territorio
|Representante
|Albania
|Flavia Harizaj
|Alemania
|Diana Fast
|Angola
|Maria Cunha
|Argentina
|Aldana Masset
|Armenia
|Peggy Garabekian
|Aruba
|Hannah Arends
|Australia
|Lexie Brant
|Bahamas
|Maliqué Bowe
|Bangladés
|Tangia Methila
|Bélgica
|Karen Jansen
|Belice
|Isabella Zabaneh
|Bielorrusia
|Alena Kucheruk
|Bolivia
|Yessica Hausermann
|Bonaire
|Nicole Peiliker
|Botsuana
|Lillian Andries
|Brasil
|Gabriela Lacerda
|Bulgaria
|Gaby Guha
|Cabo Verde / Islas Caimán
|Tahiti Seymour
|Camboya
|Nearysocheata Thai
|Camerún
|Josiane Golonga
|Canadá
|Jaime VandenBerg
|Chile
|Inna Moll
|China
|Zhao Na
|Colombia
|Vanessa Pulgarín
|Corea del Sur
|Soo-yeon Lee
|Costa de Marfil
|Olivia Yacé
|Costa Rica
|Mahyla Roth
|Croacia
|Laura Gnjatovi
|Cuba
|Lina Luaces
|Curazao
|Camille Thomas
|Dinamarca
|Monique Sonne
|Ecuador
|Nadia Mejía
|Egipto
|Sabrina Maged
|El Salvador
|Giulia Zanoni
|Emiratos Árabes Unidos
|Mariam Mohamed
|Eslovaquia
|Viktoria Güllová
|Eslovenia
|Hana Klaut
|España
|Andrea Valero
|Estados Unidos
|Audrey Eckert
|Estados Unidos - Miss Latina
|Yamilex Hernández
|Estonia
|Brigitta Schaback
|Filipinas
|Ahtisa Manalo
|Finlandia
|Sarah Dzafce
|Francia
|Ève Gilles
|Ghana
|Andromeda Peters
|Gran Bretaña / Reino Unido
|Danielle Latimer
|Grecia
|Mary Chatzipavlou
|Guadalupe
|Ophély Mézino
|Guatemala
|Raschel Paz
|Guinea
|Tiguidanké Bérété
|Guyana
|Chandini Baljor
|Haití
|Melissa Sapini
|Honduras
|Alejandra Fuentes
|Hong Kong
|Lizzie Li
|Hungría
|Kincs Dezsényi
|India
|Manika Vishwakarma
|Indonesia
|Sanly Liu
|Irak
|Hanin Al Qoreishy
|Irlanda
|Aadya Srivastava
|Islandia
|Helena O’Connor
|Islas Turcas y Caicos
|Bereniece Dickenson
|Islas Vírgenes Británicas
|Olivia Freeman
|Islas Vírgenes de EE.UU.
|Britanny Robinson
|Israel
|Melanie Shiraz
|Italia
|Lucilla Nori
|Jamaica
|Gabrielle Henry
|Japón
|Kaori Hashimoto
|Kazajistán
|Dana Almassova
|Kosovo
|Dorea Shala
|Kirguistán
|Mary Kuvakova
|Laos
|Lattana Munvilay
|Letonia
|Meldra Rosenberg
|Líbano
|Sarah Bou Jaoude
|Macao
|Kris Fong
|Malasia
|Chloe Lim
|Malta
|Julia Cluett
|Martinica
|Célya Abatucci
|Mauricio
|Aurélie Alcindor
|Mayotte
|Nourya Aboutoihi
|México
|Fátima Bosch
|Moldavia
|Mariana Ignat
|Myanmar
|Myat Yadanar Soe
|Namibia
|Johanna Swartbooi
|Nepal
|Sanya Adhikari
|Nicaragua
|Itza Castillo
|Níger
|Zoulahatou Amadou
|Nigeria
|Basil Onyinyechi
|Noruega
|Leonora Lysglimt-Rødland
|Nueva Zelanda
|Abbigail Sturgin
|Países Bajos
|Nathalie Mogbelzada
|Pakistán
|Roma Riaz
|Palestina
|Nadeen Ayoub
|Panamá
|Mirna Caballini
|Paraguay
|Yanina Gómez
|Perú
|Karla Bacigalupo
|Portugal
|Camila Vitorino
|Puerto Rico
|Zashely Alicea
|República Checa
|Michaela Tomanová
|República Democrática del Congo
|Dorcas Dienda
|República Dominicana
|Jennifer Ventura
|Rumania
|Catalina Jacob
|Rusia
|Anastasia Venza
|Ruanda
|Solange Keita
|Santa Lucía
|Shianne Smith
|Senegal
|Camilla Diagne
|Singapur
|Annika Sager
|Sri Lanka
|Lihasha White
|Suecia
|Daniella Lundqvist
|Suiza
|Naima Acosta
|Surinam
|Chiara Wijntuin
|Tailandia
|Praveenar Singh
|Tanzania
|Naisae Yona
|Trinidad y Tobago
|Latifah Morris
|Turquía
|Ceren Arslan
|Ucrania
|Sofiya Tkachuk
|Uruguay
|Valeria Baladan
|Venezuela
|Stephany Abasali
|Vietnam
|Hng Giang Nguyn
|Zambia
|Kunda Mwamulima
|Zimbabue
|Lyshanda Moyas
Día, hora, canal TV y dónde ver online el Miss Universo 2025
El Miss Universo 2025 se celebrará el jueves 20 de noviembre desde el Impact Arena en Bangkok, Tailandia. La transmisión comenzará a las 8:00 a. m. (hora tailandesa), es decir, a la 1:00 a. m. en España. El público podrá seguir la gala en directo y de forma gratuita únicamente a través del canal de YouTube de Miss Universo, ya que no cuenta con emisión oficial por televisión.
- Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025
- Horario: 8:00 am (Tailandia), 7:00 pm (MEX), 8:00 pm (COL, PER, EU), 10:00 pm (ARG, CHI)
- Evento: 74° edición del Miss Universo 2025
- Lugar: Impact Arena en Pak Kret, Tailandia