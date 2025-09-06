El cielo de Madrid será testigo de un evento astronómico único la tarde del 7 de septiembre de 2025. A las 20:35, la Luna se asomará por el horizonte este con un inusual tono rojizo y apagado, debido a que la Tierra se habrá colocado entre ella y el Sol. La capital recibirá la fase de totalidad de un eclipse total de Luna, un espectáculo que no pasará desapercibido. A continuación, te describo los horarios, fase por fase, para seguir el fenómeno astronómico que se verá en el cielo nocturno.

Conoce cómo ver el eclipse lunar total en Madrid, España, este domingo 7 de septiembre de 2025. (Foto: Composición Armastas/iStock)

¿A qué hora ver la Luna de Sangre en Madrid EN DIRECTO?

Los residentes de Madrid verán la Luna salir a las 20:35 , justo cuando el eclipse esté en su etapa total. La totalidad durará apenas 30 minutos más, hasta las 20:53 , momento en que el satélite recuperará gradualmente su luminosidad. El fenómeno terminará a las 21:56 , cuando la fase de parcialidad concluya.

La imagen de la luna, baja y rojiza, destacándose contra la luz crepuscular, será un momento único. Un delicado contraste se formará al encenderse las primeras luces de la ciudad, mientras la luna emerge, apenas visible por la sombra de nuestro planeta.

Horario, fase por fase, para ver el Eclipse Lunar Total

18:27 : inicio del eclipse parcial.

: inicio del eclipse parcial. 19:31 : comienzo de la fase total.

: comienzo de la fase total. 20:11 : máximo del eclipse (oculto para Madrid).

: máximo del eclipse (oculto para Madrid). 20:35 : salida de la Luna en la capital.

: salida de la Luna en la capital. 20:53 : final de la totalidad.

: final de la totalidad. 21:56 : fin del eclipse parcial.

: fin del eclipse parcial. 07:14 (día 8): puesta de la Luna.

Estos son los horarios, fase por fase, para ver el eclipse lunar total en Madrid, España. (Foto: IGN España)

Cómo ver un eclipse lunar total desde Madrid

Para disfrutar al máximo el evento, te recomiendo seguir estos consejos: