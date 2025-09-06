El cielo de Madrid será testigo de un evento astronómico único la tarde del 7 de septiembre de 2025. A las 20:35, la Luna se asomará por el horizonte este con un inusual tono rojizo y apagado, debido a que la Tierra se habrá colocado entre ella y el Sol. La capital recibirá la fase de totalidad de un eclipse total de Luna, un espectáculo que no pasará desapercibido. A continuación, te describo los horarios, fase por fase, para seguir el fenómeno astronómico que se verá en el cielo nocturno.
¿A qué hora ver la Luna de Sangre en Madrid EN DIRECTO?
Los residentes de Madrid verán la Luna salir a las 20:35, justo cuando el eclipse esté en su etapa total. La totalidad durará apenas 30 minutos más, hasta las 20:53, momento en que el satélite recuperará gradualmente su luminosidad. El fenómeno terminará a las 21:56, cuando la fase de parcialidad concluya.
La imagen de la luna, baja y rojiza, destacándose contra la luz crepuscular, será un momento único. Un delicado contraste se formará al encenderse las primeras luces de la ciudad, mientras la luna emerge, apenas visible por la sombra de nuestro planeta.
Horario, fase por fase, para ver el Eclipse Lunar Total
- 18:27: inicio del eclipse parcial.
- 19:31: comienzo de la fase total.
- 20:11: máximo del eclipse (oculto para Madrid).
- 20:35: salida de la Luna en la capital.
- 20:53: final de la totalidad.
- 21:56: fin del eclipse parcial.
- 07:14 (día 8): puesta de la Luna.
Cómo ver un eclipse lunar total desde Madrid
Para disfrutar al máximo el evento, te recomiendo seguir estos consejos:
- Llega temprano: La Luna estará baja, así que llegar con tiempo es clave para no perderte los primeros momentos.
- Busca un lugar sin obstáculos: Un horizonte despejado hacia el este es fundamental para una buena visibilidad.
- Aléjate de la ciudad: La luz artificial de las urbes disminuye el contraste, por lo que es mejor buscar un sitio oscuro.
- Consulta el clima: Revisa el pronóstico meteorológico, ya que las nubes bajas pueden arruinar la observación.
- Si vas a tomar fotos, usa un trípode: Para capturar el instante, necesitarás cámaras o celulares con trípode y una exposición larga.