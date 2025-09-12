El boxeo mundial se detiene este sábado 13 de septiembre de 2025 para presenciar una de las peleas más esperadas de la historia: Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford. El escenario será el imponente Allegiant Stadium de Las Vegas, donde el campeón indiscutido del peso supermediano pondrá en juego sus cinturones ante un Crawford que sube dos divisiones en busca de la hazaña. Millones de fanáticos en México, Estados Unidos y España siguen de cerca los detalles, pero en especial quienes viven en Los Ángeles, California, quieren saber: ¿a qué hora es la pelea y dónde verla en vivo?

Horario de la pelea Canelo Álvarez vs. Crawford en Los Ángeles (PT – USA)

México (CDMX): 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos (ET): 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos (PT – Los Ángeles, California): 19:00 horas

19:00 horas España: 04:00 horas del domingo 14 de septiembre

Dónde ver EN VIVO la pelea Canelo vs. Crawford en Los Ángeles

La pelea será transmitida exclusivamente por Netflix en Estados Unidos, incluyendo California. El evento no irá por televisión tradicional ni pago por evento (PPV) en cable, sino que estará disponible a través de la plataforma de streaming.

Estados Unidos (Los Ángeles / PT): Netflix

Netflix México: Netflix y Tudum (preliminares)

Netflix y Tudum (preliminares) España: Netflix

La transmisión oficial en Netflix comenzará a las 6:00 p.m. PT, con la cartelera preliminar. El combate estelar entre Canelo vs. Crawford está programado para las 7:00 p.m. PT aproximadamente.

Cartelera completa Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Peso supermediano (12 asaltos): Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford Peso superwelter (10): Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr.

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. Peso supermediano (12): Christian Mbilli vs. Lester Martínez

Christian Mbilli vs. Lester Martínez Peso superpluma (6): Mohammed Alakel vs. John Ornelas

Mohammed Alakel vs. John Ornelas Peso superwelter (10): Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams Peso pesado (10): Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr.

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. Peso supermediano (10): Steven Nelson vs. Raiko Santana

Steven Nelson vs. Raiko Santana Peso superpluma (6): Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez Peso ligero (4): Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo

Canelo Álvarez y Terence Crawford: una cita histórica

El duelo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford marcará un antes y un después en el boxeo. No solo será la defensa más mediática del mexicano en 168 lb, sino que también pondrá a prueba la ambición del estadounidense, considerado uno de los mejores libra por libra.

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC