Este sábado 15 de noviembre, el emblemático Madison Square Garden recibirá el evento UFC 322, donde Valentina Shevchenko y Zhang Weili serán protagonistas de la coestelar en la disputa del título mundial de peso mosca femenino, actualmente en manos de Bullet. La velada, una de las más esperadas del calendario, reunirá en el octágono a dos campeonas absolutas que buscarán escribir una nueva página en la historia de la división, precediendo el evento principal entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev. En este artículo te contaremos los horarios del inicio de las preliminares y las estelar de la velada de artes marciales mixtas.

Valentina Shevchenko, nacida en Kirguistán y nacionalizada peruana, presume un récord profesional de 23 victorias y 4 derrotas. Bullet destaca por la precisión quirúrgica de su striking, el control absoluto de la distancia y una versatilidad que le permite dominar tanto de pie como en el suelo. Su defensa frente a los derribos, inteligencia táctica y experiencia en peleas titulares la han posicionado como referencia indiscutible del peso mosca femenino.

En la otra esquina estará Zhang Weili, representante de China, quien ostenta un registro de 24 triunfos y solo 3 derrotas. Magnum es reconocida por su envidiable condición física y un estilo ofensivo inagotable, que le permite mantener la presión hasta los compases finales del combate. Gracias a su capacidad para ajustar estrategias sobre la marcha, puede imponer ritmos elevados y capitalizar cualquier error de sus oponentes, consolidándose como una amenaza para la élite de la categoría.

El duelo entre Bullet y Magnum se perfila como una apasionante confrontación de técnica frente a potencia física. La pericia en muay thai y la lectura táctica de Shevchenko podrían marcar la diferencia en una batalla que también promete exigir al máximo la resistencia y agresividad de Zhang. El pronóstico concede favoritismo a la campeona kirguís-peruana en un enfrentamiento muy táctico, mientras que la fortaleza y empuje de la ex monarca china auguran una pelea vibrante de principio a fin.​

¿A qué hora ver la pelea Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang por el UFC 322?

Países Horario de inicio Horario de estelares Estados Unidos 8 p.m. ET / 5 p.m. PT 10 p.m. ET / 7 p.m. PT México 19:00 21:00 Costa Rica 19:00 21:00 El Salvador 19:00 21:00 Nicaragua 19:00 21:00 Guatemala 19:00 21:00 Honduras 19:00 21:00 Perú 20:00 22:00 Colombia 20:00 22:00 Ecuador 20:00 22:00 Panamá 20:00 22:00 Cuba 20:00 22:00 Canadá 20:00 22:00 Haití 20:00 22:00 Puerto Rico 21:00 23:00 República Dominicana 21:00 23:00 Venezuela 21:00 23:00 Bolivia 21:00 23:00 Argentina 22:00 00:00 (16/11) Uruguay 22:00 00:00 (16/11) Paraguay 22:00 00:00 (16/11) Brasil 22:00 00:00 (16/11) España 02:00 (16/11) 04:00 (16/11)

¿Dónde ver el UFC 322: Shevchenko vs. Zhang EN VIVO? Canales TV y streaming online

Estos son los canales y servicios streaming que televisan el combate coestelar entre Valentina Shevchenko y Weili Zhang por el UFC 322.

Estados Unidos : ESPN, ESPN Select, ESPN 2 y UFC Fight Pass

: ESPN, ESPN Select, ESPN 2 y UFC Fight Pass México : FOX Sports 2 y FOX Sports Premium

: FOX Sports 2 y FOX Sports Premium Latinoamérica : ESPN y Disney Plus

: ESPN y Disney Plus España: HBO Max

¿Cuándo y dónde es la pelea coestelar de Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang por el UFC 322?

La pelea entre Valentina Shevchenko y Weili Zhang se realizará este sábado 15 de noviembre por la coestelar del UFC 322 desde la jaula de acero del Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos.

Cartelera completa del UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev

Cartelera principal (Inicio 10 p.m. ET / 7 p.m. PT - ESPN+ PPV)

Peso wélter — Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev (por el título mundial)

Peso mosca femenino — Valentina Shevchenko vs Zhang Weili (por el título mundial)

Peso wélter — Sean Brady vs Michael Morales

Peso wélter — Leon Edwards vs Carlos Prates

Peso ligero (catchweight) — Beneil Dariush vs Benoît Saint-Denis

Cartelera preliminar (Inicio 8 p.m. ET / 5 p.m. PT - ESPN+ y UFC Fight Pass)

Peso medio — Bo Nickal vs Rodolfo Vieira

Peso medio — Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues

Peso mosca femenino — Erin Blanchfield vs Tracy Cortez

Peso pluma — Malcolm Wellmaker vs Ethyn Ewing

Peso medio — Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert

Peso pluma — Pat Sabatini vs Chepe Mariscal

Peso paja femenino — Angela Hill vs Fatima Kline

Peso medio — Baisangur Susurkaev vs Eric McConico

Peso ligero — Viacheslav Borshchev vs Matheus Camilo