Diez años después de su primer cruce en el octágono, Max Holloway y Charles Oliveira vuelven a encontrarse este sábado 7 de marzo desde las 9:00 p.m. (ET) en el icónico T-Mobile Arena, en Las Vegas. El escenario no podría ser más simbólico: UFC 326 será el capítulo que reaviva una rivalidad marcada por la evolución, la experiencia y el hambre de trascendencia. Más que un combate por el cinturón BMF, la pelea representa el reconocimiento a dos trayectorias construidas a base de disciplina, resiliencia y guerras memorables dentro de la jaula. Pactado en peso ligero, el duelo promete técnica, intensidad y legado.

Holloway (27-8), nacido en Waianae, Hawái, llega decidido a consolidar su nombre entre los más grandes de las artes marciales mixtas. El excampeón mundial pluma de la UFC es sinónimo de volumen, precisión y una resistencia casi inagotable. A lo largo de su carrera ha firmado victorias que lo catapultaron a la élite frente a oponentes de talla mundial como Dustin Poirier, Justin Gaethje y José Aldo. Ahora, busca reafirmar su dominio y demostrar que su versión actual es aún más completa que la de hace una década.

Del otro lado estará Oliveira, histórico referente del peso ligero y uno de los finalizadores más temidos en la historia de la organización. El brasileño ha sabido reinventarse para escalar hasta la cima, dejando en el camino a rivales de alto calibre como Michael Chandler, Dustin Poirier y Beneil Dariush. Con su característico arsenal de sumisiones y una confianza renovada, “Do Bronx” persigue una meta clara: recuperar protagonismo y convertirse en el primer brasileño en levantar el cinturón BMF, reafirmando que su espíritu competitivo sigue intacto y más ambicioso que nunca.

A qué hora pelean Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 EN VIVO por UFC 326

UFC 326: Holloway vs Oliveira 2 se realizará el sábado 7 de marzo desde Las Vegas. La cartelera estelar iniciará a las 9 p. m. ET/6 p. m. PT . Las preliminares comenzarán a las 7 p. m. ET/4 p. m. PT . Las preliminares anticipadas comenzarán a las 5 p. m. ET/2 p. m. PT en Paramount+ y UFC Fight Pass.

País / Ciudad de referencia Hora local inicio Main Card Estados Unidos (Los Ángeles, PT) 18:00, sábado 7 de marzo Estados Unidos (Denver, MT) 19:00, sábado 7 de marzo Estados Unidos (Chicago, CT) 20:00, sábado 7 de marzo Estados Unidos (Nueva York, ET) 21:00, sábado 7 de marzo México (Tijuana, PT MX) 18:00, sábado 7 de marzo México (CDMX, CT MX) 20:00, sábado 7 de marzo Guatemala (Ciudad de Guatemala) 20:00, sábado 7 de marzo Honduras (Tegucigalpa) 20:00, sábado 7 de marzo El Salvador (San Salvador) 20:00, sábado 7 de marzo Nicaragua (Managua) 20:00, sábado 7 de marzo Costa Rica (San José) 20:00, sábado 7 de marzo Panamá (Ciudad de Panamá) 21:00, sábado 7 de marzo Colombia (Bogotá) 21:00, sábado 7 de marzo Perú (Lima) 21:00, sábado 7 de marzo Ecuador (Quito) 21:00, sábado 7 de marzo Bolivia (La Paz) 22:00, sábado 7 de marzo Venezuela (Caracas) 22:00, sábado 7 de marzo Chile (Santiago) 23:00, sábado 7 de marzo Argentina (Buenos Aires) 23:00, sábado 7 de marzo Uruguay (Montevideo) 23:00, sábado 7 de marzo Paraguay (Asunción) 23:00, sábado 7 de marzo Reino Unido (Londres) 02:00, domingo 8 de marzo Portugal (Lisboa) 02:00, domingo 8 de marzo España (Madrid) 03:00, domingo 8 de marzo Francia (París) 03:00, domingo 8 de marzo Alemania (Berlín) 03:00, domingo 8 de marzo Italia (Roma) 03:00, domingo 8 de marzo

¿Qué canal transmite UFC 326: Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 EN VIVO?

En Estados Unidos y México, el combate entre Max Holloway y Charles Oliveira 2 por UFC 326 se podrá ver EN VIVO a través de la señal de Paramount+. Si te encuentras en España, tienes la posibilidad de mirar el enfrentamiento EN DIRECTO a través de la aplicación de Eurosport (HBO Max).

Cartelera principal de UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2

Cartelera principal del UFC 326

Max Holloway vs Charles Oliveira: Campeonato BMF (peso ligero).

Caio Borralho vs Reinier de Ridder: peso medio.

Rob Font vs Raúl Rosas Jr: peso gallo.

Gregory Rodriguez vs Brunno Ferreira: peso medio.

Cartelera preliminar del UFC 326

Cody Garbrandt vs Xiao Long: peso gallo.

Donte Johnson vs Dusko Todorovic: peso medio.

Ricky Turcios vs Alberto Montes: peso pluma.

Cody Durden vs Nyamjargal Tumendemberel: peso mosca.

Sumudaerji vs Jesús Aguilar: peso mosca.

Joosang vs Gastón Bolaños: peso pluma.

Luke Fernández vs Rodolfo Bellato: peso semipesado.