Diez años después de su primer cruce en el octágono, Max Holloway y Charles Oliveira vuelven a encontrarse este sábado 7 de marzo desde las 9:00 p.m. (ET) en el icónico T-Mobile Arena, en Las Vegas. El escenario no podría ser más simbólico: UFC 326 será el capítulo que reaviva una rivalidad marcada por la evolución, la experiencia y el hambre de trascendencia. Más que un combate por el cinturón BMF, la pelea representa el reconocimiento a dos trayectorias construidas a base de disciplina, resiliencia y guerras memorables dentro de la jaula. Pactado en peso ligero, el duelo promete técnica, intensidad y legado.
Holloway (27-8), nacido en Waianae, Hawái, llega decidido a consolidar su nombre entre los más grandes de las artes marciales mixtas. El excampeón mundial pluma de la UFC es sinónimo de volumen, precisión y una resistencia casi inagotable. A lo largo de su carrera ha firmado victorias que lo catapultaron a la élite frente a oponentes de talla mundial como Dustin Poirier, Justin Gaethje y José Aldo. Ahora, busca reafirmar su dominio y demostrar que su versión actual es aún más completa que la de hace una década.
Del otro lado estará Oliveira, histórico referente del peso ligero y uno de los finalizadores más temidos en la historia de la organización. El brasileño ha sabido reinventarse para escalar hasta la cima, dejando en el camino a rivales de alto calibre como Michael Chandler, Dustin Poirier y Beneil Dariush. Con su característico arsenal de sumisiones y una confianza renovada, “Do Bronx” persigue una meta clara: recuperar protagonismo y convertirse en el primer brasileño en levantar el cinturón BMF, reafirmando que su espíritu competitivo sigue intacto y más ambicioso que nunca.
A qué hora pelean Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 EN VIVO por UFC 326
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2 se realizará el sábado 7 de marzo desde Las Vegas. La cartelera estelar iniciará a las 9 p. m. ET/6 p. m. PT. Las preliminares comenzarán a las 7 p. m. ET/4 p. m. PT. Las preliminares anticipadas comenzarán a las 5 p. m. ET/2 p. m. PT en Paramount+ y UFC Fight Pass.
|País / Ciudad de referencia
|Hora local inicio Main Card
|Estados Unidos (Los Ángeles, PT)
|18:00, sábado 7 de marzo
|Estados Unidos (Denver, MT)
|19:00, sábado 7 de marzo
|Estados Unidos (Chicago, CT)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Estados Unidos (Nueva York, ET)
|21:00, sábado 7 de marzo
|México (Tijuana, PT MX)
|18:00, sábado 7 de marzo
|México (CDMX, CT MX)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Guatemala (Ciudad de Guatemala)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Honduras (Tegucigalpa)
|20:00, sábado 7 de marzo
|El Salvador (San Salvador)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Nicaragua (Managua)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Costa Rica (San José)
|20:00, sábado 7 de marzo
|Panamá (Ciudad de Panamá)
|21:00, sábado 7 de marzo
|Colombia (Bogotá)
|21:00, sábado 7 de marzo
|Perú (Lima)
|21:00, sábado 7 de marzo
|Ecuador (Quito)
|21:00, sábado 7 de marzo
|Bolivia (La Paz)
|22:00, sábado 7 de marzo
|Venezuela (Caracas)
|22:00, sábado 7 de marzo
|Chile (Santiago)
|23:00, sábado 7 de marzo
|Argentina (Buenos Aires)
|23:00, sábado 7 de marzo
|Uruguay (Montevideo)
|23:00, sábado 7 de marzo
|Paraguay (Asunción)
|23:00, sábado 7 de marzo
|Reino Unido (Londres)
|02:00, domingo 8 de marzo
|Portugal (Lisboa)
|02:00, domingo 8 de marzo
|España (Madrid)
|03:00, domingo 8 de marzo
|Francia (París)
|03:00, domingo 8 de marzo
|Alemania (Berlín)
|03:00, domingo 8 de marzo
|Italia (Roma)
|03:00, domingo 8 de marzo
¿Qué canal transmite UFC 326: Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 EN VIVO?
En Estados Unidos y México, el combate entre Max Holloway y Charles Oliveira 2 por UFC 326 se podrá ver EN VIVO a través de la señal de Paramount+. Si te encuentras en España, tienes la posibilidad de mirar el enfrentamiento EN DIRECTO a través de la aplicación de Eurosport (HBO Max).
Cartelera principal de UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2
Cartelera principal del UFC 326
- Max Holloway vs Charles Oliveira: Campeonato BMF (peso ligero).
- Caio Borralho vs Reinier de Ridder: peso medio.
- Rob Font vs Raúl Rosas Jr: peso gallo.
- Gregory Rodriguez vs Brunno Ferreira: peso medio.
Cartelera preliminar del UFC 326
- Cody Garbrandt vs Xiao Long: peso gallo.
- Donte Johnson vs Dusko Todorovic: peso medio.
- Ricky Turcios vs Alberto Montes: peso pluma.
- Cody Durden vs Nyamjargal Tumendemberel: peso mosca.
- Sumudaerji vs Jesús Aguilar: peso mosca.
- Joosang vs Gastón Bolaños: peso pluma.
- Luke Fernández vs Rodolfo Bellato: peso semipesado.