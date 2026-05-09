No esperen que el campeón de peso mediano, Khamzat Chimaev, se deje influenciar por las amenazas de violencia de Sean Strickland antes de su pelea por el título en UFC 328. Debido a la intensa rivalidad entre ellos, el director ejecutivo de la UFC, Dana White, ya ha declarado que la organización está reforzando la seguridad y haciendo todo lo posible para evitar que los protagonistas lleguen a las manos antes de enfrentarse en el octágono. Conoce los horarios de inicio por país (Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo) para ver la pelea por TV y streaming online este sábado 9 de mayo en el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey .

Conoce los horarios, canales de TV y streaming online para ver la pelea Chimaev vs. Strickland EN VIVO este sábado 9 de mayo en el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey. (Foto: UFC)

¿A qué hora pelea Chimaev vs. Strickland EN VIVO este 9 de mayo?

Conoce los horarios por país para ver la pelea principal de UFC 238: Chimaev vs. Strickland EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este sábado 9 de mayo desde el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey.

País / Región Prelims iniciales Prelims Main card Chimaev vs Strickland (aprox.) Estados Unidos (Costa Este) 16:00 18:00 21:00 23:30 Estados Unidos (Costa Oeste) 13:00 15:00 18:00 20:30 (estimado, -3 h vs ET) México (CDMX) 15:00 17:00 20:00 21:30 España (Península) 23:00 (noche del 9) 01:00 (ya 10 de mayo) 03:00 05:30 Argentina 17:00–18:00 (aprox.) 20:00 22:00 00:30 (10 de mayo) Chile 17:00–18:00 (aprox.) 19:00 21:00 23:30 (estimado) Uruguay 17:00–18:00 (aprox.) 20:00 (estimado, +1 h vs Colombia) 22:00 00:30 (estimado) Paraguay 17:00–18:00 (aprox.)

dazn+1 20:00 (aprox.)

dazn+1 22:00 00:30 (estimado)

sportingnews+1 Bolivia 16:00–17:00 (aprox.) 19:00 (aprox.) 21:00 23:30 (estimado) Perú 15:00–16:00 (aprox.) 18:00 (aprox.) 20:00 22:30–23:00 (estimado) Colombia 15:00–16:00 (aprox.) 18:00 (aprox.) 20:00 22:30–23:00 (estimado) Ecuador 15:00–16:00 (aprox.) 18:00 (aprox.) 20:00 22:30–23:00 (estimado) Venezuela 16:00–17:00 (aprox.)

dazn+1 19:00 (aprox.)

dazn+1 21:00 23:30 (estimado)

sportingnews+1 Australia (ej. Sydney) 07:00 (10 mayo) 09:00 11:00 13:30 (aprox., 10 mayo)

Fecha y hora para ver la pelea Chimaev vs. Strickland

Sede: Prudential Center, Newark, New Jersey (USA).

Prelims iniciales: 16:00 ET.

Prelims: 18:00 ET.

Cartelera principal: 21:00 ET.

Chimaev vs Strickland (aprox.): 23:30 ET