Conoce los horarios para ver la pelea UFC 328: Chimaev vs. Strickland este sábado 9 de mayo en el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey. (Foto: Composición)
Conoce los horarios para ver la pelea UFC 328: Chimaev vs. Strickland este sábado 9 de mayo en el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey. (Foto: Composición)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

No esperen que el campeón de peso mediano, Khamzat Chimaev, se deje influenciar por las amenazas de violencia de Sean Strickland antes de su pelea por el título en UFC 328. Debido a la intensa rivalidad entre ellos, el director ejecutivo de la UFC, Dana White, ya ha declarado que la organización está reforzando la seguridad y haciendo todo lo posible para evitar que los protagonistas lleguen a las manos antes de enfrentarse en el octágono. Conoce los horarios de inicio por país (Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo) para ver la pelea por TV y streaming online este sábado 9 de mayo en el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey.

Conoce los horarios, canales de TV y streaming online para ver la pelea Chimaev vs. Strickland EN VIVO este sábado 9 de mayo en el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey. (Foto: UFC)
Conoce los horarios, canales de TV y streaming online para ver la pelea Chimaev vs. Strickland EN VIVO este sábado 9 de mayo en el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey. (Foto: UFC)

¿A qué hora pelea Chimaev vs. Strickland EN VIVO este 9 de mayo?

Conoce los horarios por país para ver la pelea principal de UFC 238: Chimaev vs. Strickland EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este sábado 9 de mayo desde el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey.

País / RegiónPrelims inicialesPrelimsMain cardChimaev vs Strickland (aprox.)
Estados Unidos (Costa Este)16:00 18:00 21:00 23:30
Estados Unidos (Costa Oeste)13:00 15:0018:00 20:30 (estimado, -3 h vs ET)
México (CDMX)15:00 17:00 20:00 21:30
España (Península)23:00 (noche del 9)01:00 (ya 10 de mayo) 03:00 05:30
Argentina17:00–18:00 (aprox.) 20:00 22:00 00:30 (10 de mayo)
Chile17:00–18:00 (aprox.) 19:00 21:00 23:30 (estimado)
Uruguay17:00–18:00 (aprox.) 20:00 (estimado, +1 h vs Colombia) 22:00 00:30 (estimado)
Paraguay17:00–18:00 (aprox.)
dazn+1		20:00 (aprox.)
dazn+1		22:00 00:30 (estimado)
sportingnews+1
Bolivia16:00–17:00 (aprox.) 19:00 (aprox.) 21:00 23:30 (estimado)
Perú15:00–16:00 (aprox.) 18:00 (aprox.) 20:00 22:30–23:00 (estimado)
Colombia15:00–16:00 (aprox.) 18:00 (aprox.) 20:00 22:30–23:00 (estimado)
Ecuador15:00–16:00 (aprox.) 18:00 (aprox.) 20:00 22:30–23:00 (estimado)
Venezuela16:00–17:00 (aprox.)
dazn+1		19:00 (aprox.)
dazn+1		21:00 23:30 (estimado)
sportingnews+1
Australia (ej. Sydney)07:00 (10 mayo) 09:00 11:00 13:30 (aprox., 10 mayo)

Fecha y hora para ver la pelea Chimaev vs. Strickland

  • Sede: Prudential Center, Newark, New Jersey (USA).
  • Prelims iniciales: 16:00 ET.
  • Prelims: 18:00 ET.
  • Cartelera principal: 21:00 ET.
  • Chimaev vs Strickland (aprox.): 23:30 ET
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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