Este domingo 14 de junio, la UFC vivirá uno de sus eventos más esperados de los últimos tiempos desde un escenario inédito. No te pierdas la transmisión del UFC Freedom 250: Ilia Topuria vs. Justin Gaethje, desde la Casa Blanca en Washington D.C. , con la presencia de Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos. Topuria y Gaethje chocarán por el cinturón indiscutido del peso ligero, pero en la coestelar tendremos el debut de Alex Pereira en la categoría de peso pesado ante Ciryl Gane.

El español-georgiano Ilia Topuria llega con un impresionante récord profesional de 17 victorias y 0 derrotas, manteniéndose invicto en su carrera y consolidándose como campeón de peso ligero tras sus triunfos sobre Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira.

Por su parte, el estadounidense Justin Gaethje presenta una marca de 27 victorias y 5 derrotas, destacándose por su agresivo estilo de combate y su gran poder de nocaut, con victorias sobre rivales de élite como Dustin Poirier, Rafael Fiziev y Paddy Pimblett.

UFC Freedom 250 EN VIVO ONLINE: mira la pelea de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje desde la Casa Blanca.

¿A qué hora ver el UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje desde Estados Unidos?

La transmisión iniciará a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este (ET) en Estados Unidos para seguir el UFC Freedom 250 con la pelea estelar de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje. El evento se celebrará en la Casa Blanca, Washington D.C., y la cartelera principal comenzará a esa hora.

Horario del UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 5:00 p.m.

¿A qué hora ver el UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje desde otras partes del mundo?

Aquí te dejo con más horarios en hispanoamérica para que puedas ver la transmisión de la pelea de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el UFC Freedom 250.

México: 6:00 p.m. (CDMX)

6:00 p.m. (CDMX) España: 2:00 a.m. del lunes 15 de junio

2:00 a.m. del lunes 15 de junio Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Centroamérica: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Puerto Rico: 8:00 p.m.

Cartelera del UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje

Evento principal

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Título indiscutido de peso ligero.

Coestelar

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Título interino de peso pesado.

Cartelera principal

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi (peso gallo).

Josh Hokit vs. Derrick Lewis (peso pesado).

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler (peso ligero).

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus (peso mediano).

Diego Lopes vs. Steve Garcia (peso pluma).