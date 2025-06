Jake Paul regresa al ring para boxear a Julio César Chávez Jr. el sábado 28 de junio, en el Honda Center de Anaheim, California . Será otra aparición del YouTubers desde su controversial enfrentamiento con Mike Tyson. Si vives en los Estados Unidos y quieres ser parte de la cobertura completa y en exclusiva, te comparto los horarios de inicio de cartelera en Florida, Nueva York, California, Texas y otros estados.

Jake Paul ha tenido un récord de 11-1 como boxeador desde su debut profesional en 2020, enfrentándose a otros YouTubers, artistas marciales mixtas y boxeadores profesionales. Durante todo este tiempo, ha recibido reconocimiento y críticas, pero sobre todo estas últimas, especialmente tras su pelea contra Tyson, de 58 años, en noviembre.

Julio César Chávez Jr., de 39 años, es un excampeón mundial, pero solo ha peleado una vez en los últimos cuatro años, derrotando al exluchador de MMA Uriah Hall en una pelea a seis asaltos en la cartelera preliminar de Jake Paul vs. Mike Perry en 2024. Ambos comparten un oponente en común: Anderson Silva, quien derrotó a Chávez Jr. por decisión dividida 16 meses antes de caer ante Paul por decisión unánime.

Sigue la pelea Paul vs. Chávez Jr. EN VIVO por DAZN. Te contamos cómo verla en streaming desde USA y México, sin perderte un solo round del evento. | Crédito: DAZN / Composición Mag

A qué hora es la pelea entre Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr.

El evento estelar, protagonizada por Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. será el sábado 28 de junio, a partir de las 8:00 p.m. Hora del Este ; sin embargo, la cartelera principal puede dar inicio desde las 10:00 p.m. ET aproximadamente. De igual manera, te comparto los horarios por estado para que estés atento y no te pierdas la cobertura completa y en exclusiva.

En California empezará a partir de las 5:00 p.m. (PT)

En Texas empezará a partir de las 7:00 p.m. (CT)

En Nueva York empezará a partir de las 8:00 p.m. (ET)

En Florida empezará a partir de las 8:00 p.m. (ET)

ZONA HORARIA A QUÉ HORA PAUL VS. CHÁVEZ JR EN EE.UU. 8:00 P.M. Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 P.M. Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 6:00 P.M. Hora la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 P.M. Hora del pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Pelea Jake Paul vs. Julio César Jr. serán protagonistas de la pelea más esperada del mes de junio de 2025 por el peso crucero. (Foto: FightMag)

Cartelera completa de la pelea Jake Paul vs. Chávez Jr.

Esta es la cartelera completa que lidera Paul vs. Chávez Jr.

Jake Paul vs Julio César Chávez Jr. | Peso Crucero

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez vs Yuniel Dorticos | Peso Crucero | Por los títulos AMB y OMB

Holly Holm vs Yolanda Vega | Peso Ligero

Floyd Schofield vs Tevin Farmer | Peso Ligero

Avious Griffin vs Julián Rodríguez | Peso Wélter

Raúl ‘Cugar’ Curiel vs Víctor Ezequiel Rodríguez | Peso Wélter

Naomi Valle vs Ashley Félix | Peso Mínimosca