Todo listo para un enfrentamiento crucial por la Jornada 5 de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026. Este jueves 13 de noviembre, mira el partido de Nicaragua vs. Honduras, desde el Estadio Nacional de Nicaragua, en un duelo que es clave por el liderato pensando en la última fecha para la clasificación a la siguiente Copa del Mundo. Si te encuentras en Florida, conoce a qué hora inicia el partido .

¿A qué hora ver Nicaragua vs. Honduras EN VIVO en Estados Unidos?

Sigue la transmisión del juego de Nicaragua vs. Honduras EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 13 de noviembre 202, a partir de las 9:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Además, aquí te dejo con todas las opciones para que puedas seguirlo desde EE.UU.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora juega Nicaragua vs. Honduras EN VIVO desde Florida?

Si te encuentras en Florida, mira la transmisión de Nicaragua vs. Honduras EN VIVO a partir de las 9:00 p.m. Tiempo del Este. Puedes verlo minuto a minuto para seguir el enfrentamiento por la Jornada 5 de las Eliminatorias Concacaf.

Nicaragua vs. Honduras EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 13 de noviembre 2025

jueves 13 de noviembre 2025 Lugar: Estadio Nacional de Nicaragua

Estadio Nacional de Nicaragua Horario: 9:00 p.m. ET

9:00 p.m. ET Canal TV: Telemundo Deportes