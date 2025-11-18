El partido entre Panamá y El Salvador, válido por la fecha 6 del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, se jugará este martes 18 de noviembre, desde las 19:00 horas (hora del este en EE. UU.), en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado en Ciudad de Panamá. El encuentro es decisivo para ambos combinados. Revisa todos los detalles de este compromiso en los siguientes párrafos. No te lo puedes perder.

Panamá llega con el ánimo en alto tras su victoria por 3-2 ante Guatemala, un resultado que reafirma su buen momento y su fortaleza como local. En el grupo, los canaleros registran dos victorias y tres empates, con 6 goles anotados y 4 recibidos. El equipo intentará aprovechar su buen momento para darle el golpe a los salvadoreños.

El Salvador, por otro lado, arriba al compromiso con la urgencia de sumar luego de la dura caída por 0-4 frente a Surinam. Sus partidos en el grupo reflejan un panorama complicado: cuatro derrotas y solo una victoria, con apenas 2 goles marcados y 8 encajados.

¿A qué hora juega Panamá vs. El Salvador EN VIVO en USA?

No te pierdas el inicio del juego Panamá vs. El Salvador EN VIVO este martes 18 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este o desde las 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico, en lo que será uno de los partidos más esperados de la ronda final del Grupo A de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Aquí te dejo todas las zonas horarias para que sigas este enfrentamiento desde cualquier parte de Estados Unidos.

HORARIOS CIUDADES EN EE. UU. 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite Panamá vs. El Salvador EN VIVO desde USA?

Este martes 18 de noviembre de 2025 se podrá ver el partido Panamá vs. El Salvador, válido por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF 2026. La transmisión del juego desde Estados Unidos será a través de CBS Sports Network, UNIVERSO y Telemundo Deportes En Vivo por televisión, mientras que por streaming a través de Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW y CBS Sports Golazo.

Estas son las únicas opciones oficiales para seguir el juego Panamá vs. El Salvador minuto a minuto desde cualquier parte de los Estados Unidos, tanto en español como en inglés.

Panamá vs. El Salvador: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Horario: 8:00 p.m. Tiempo del Este

Canal TV: CBS Sports Network, UNIVERSO y Telemundo Deportes En Vivo

Streaming: Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW y CBS Sports Golazo