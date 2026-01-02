La gran leyenda del boxeo puertorriqueño, Amanda Serrano, regresa triunfante a casa este sábado 3 de enero de 2026 para una noche histórica. La campeona unificada de peso pluma defenderá sus títulos de la WBA y WBO ante la joven invicta Reina Téllez en un combate pactado a 12 asaltos. Un detalle clave es que la pelea se disputará bajo “reglas de hombres”, con rounds de tres minutos cada uno, desafiando los estándares tradicionales. ¿Quieres saber a qué hora inicia la cartelera y el combate estelar en tu país desde el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico? Aquí te compartimos los horarios de todas las peleas en una transmisión cargada de adrenalina si te encuentras en cualquier parte del mundo, sobre todo en Estados Unidos, México o España.

La cartelera co-estelar no se queda atrás, presentando un choque de titanes entre la campeona Stephanie Han y la legendaria Holly Holm. “The Preacher’s Daughter” busca hacer historia al intentar conquistar su cuarto título mundial en una división diferente, también bajo el formato de asaltos de tres minutos. Este enfrentamiento promete ser una exhibición técnica de alto nivel que mantendrá a los fanáticos al borde de sus asientos durante toda la noche. La experiencia de Holm contra la fuerza de Han será el aperitivo perfecto antes del gran evento principal.

El orgullo de Puerto Rico se sentirá en cada rincón del coliseo con una cartelera repleta de talento local de primer nivel. Destaca el esperado duelo entre el olímpico Yankiel “El Doctorcito” Rivera y el ex-campeón mundial Jonathan “Bomba” González, una batalla generacional imperdible. Además, prospectos como Jan Paul Rivera y Krystal Rosado, protegida de Serrano, demostrarán por qué la isla sigue siendo cuna de campeones mundiales. No olvides verificar los horarios locales en Nueva York, CDMX y Madrid para no perderte ni un segundo de acción.

En Estados Unidos, la cartelera arranca a las 8:00 p.m. ET (11:00 a.m. PT), por lo que se estima que la pelea entre Amanda Serrano y Reina Téllez comience cerca de las 11:00 p.m. ET (8:00 p.m. PT). En México, la cartelera inicia alrededor de las 19:00 horas (Tiempo del Centro) y la pelea estelar está programada alrededor para las 22:00 horas, mismo horario que tendrán países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

En Colombia, Ecuador, Perú, Canadá, Cuba y Panamá la acción comenzará a las 20:00, con la pelea principal pactada alrededor de las 23:00. En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, la cartelera empezará a las 21:00 y el evento estelar a las 00:00 del día siguiente.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, los primeros combates se verán desde las 22:00 y la pelea estelar se disputará al promediar las 01:00 horas. Finalmente, en España, las preliminares arrancarán a las 02:00 hrs (hora peninsular) del día siguiente, mientras que la estelar está prevista para las 05:00 del domingo 4 de enero.

Sigue la transmisión de la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez, este sábado 3 de enero de 2026 desde San Juan, Puerto Rico.

Países Inicio de la cartelera Pelea estelar Estados Unidos 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT 11 p.m. ET / 8 p.m. PT México 19:00 22:00 Costa Rica 19:00 22:00 El Salvador 19:00 22:00 Nicaragua 19:00 22:00 Honduras 19:00 22:00 Guatemala 19:00 22:00 Colombia 20:00 23:00 Ecuador 20:00 23:00 Perú 20:00 23:00 Panamá 20:00 23:00 Canadá 20:00 23:00 Cuba 20:00 23:00 Puerto Rico 21:00 00:00 (04/01) Venezuela 21:00 00:00 (04/01) Bolivia 21:00 00:00 (04/01) Rep. Dominicana 21:00 00:00 (04/01) Argentina 22:00 01:00 (04/01) Brasil 22:00 01:00 (04/01) Chile 22:00 01:00 (04/01) Paraguay 22:00 01:00 (04/01) Uruguay 22:00 01:00 (04/01) Reino Unido 01:00 (04/01) 04:00 (04/01) Alemania 02:00 (04/01) 05:00 (04/01) España 02:00 (04/01) 05:00 (04/01) Francia 02:00 (04/01) 05:00 (04/01) Italia 02:00 (04/01) 05:00 (04/01)

Conoce los horarios y canales que transmitirán la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Téllez EN VIVO, este sábado 3 de enero de 2026.

FAQ: Preguntas frecuentes de la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez

¿Cuándo y dónde es la pelea?

La pelea se llevará a cabo el sábado 3 de enero de 2026 en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico. ​Es un evento vespertino que forma parte de una cartelera completa de boxeo organizada específicamente para esta velada.​

¿A qué hora empieza y cómo verla?

Las preliminares comienzan alrededor de las 2:00 p. m. ET, el “main card” a las 6:00 p. m. ET y las caminatas al ring del evento principal se esperan hacia las 8:00 p. m. ET.​

La cartelera principal se transmite en directo y en exclusiva por DAZN a nivel mundial, incluida en la suscripción, sin pago adicional de PPV.​

¿Es profesional o exhibición?

Es una pelea profesional por los títulos mundiales AMB y OMB del peso pluma femenino y contará en el récord de ambos boxeadores; sin embargo, Téllez no pudo ajustar el peso y registró 57,4 kilos en su segundo intento del pesaje oficial, tras disponer de casi dos horas adicionales para alcanzar el límite. Al no dar el peso, la púgil mexico-estadounidense quedó automáticamente inhabilitada para conquistar los cinturones de la AMB y la OMB que ostenta la boricua.

¿Cuáles son las reglas?

​Está pactada a 10 asaltos de 3 minutos, con guantes de 10 onzas, y los nocauts están totalmente permitidos.​

¿Qué peso y condiciones especiales hay?

El combate es en peso pluma y Amanda Serrano marcó el peso perfecto de 57 kilos para defender sus títulos mundiales este fin de semana en San Juan, Puerto Rico.

Su rival, Reina Téllez, falló en la báscula con 57.4 kilos, quedando inhabilitada para conquistar los cinturones de la AMB y la OMB. Pese al inconveniente, la “Real Deal” decidió mantener el combate sin sanciones económicas ni cláusulas extras para la retadora estadounidense.

¿Cuál es el récord y la diferencia entre ambos?

Amanda Serrano llega con récord de 47 victorias, 4 derrotas, 1 empate y 31 nocauts,siendo la única boxeadora de Puerto Rico en conquistar campeonatos mundiales en más de cuatro divisiones. Su palmarés incluye títulos importantes en siete categorías de peso y un récord Guiness por la mayor cantidad de títulos mundiales entre divisiones.

Reina Téllez presenta un récord de 13 victorias, 0 derrotas, 1 empate y 5 nocauts. Si bien aún no ha ganado ningún título mundial importante, esta iba a ser su primera oportunidad de conquistar un campeonato mundial, pero al fallar en la báscula solo le queda demostrarle a su experimentada contrincante que podría ser una verdadera amenaza para su reinado en un futuro cercano.

¿Qué más hay en la cartelera?

En el combate coestelar, la invicta Stephanie Han (11-0) defenderá su título ligero AMB ante la leyenda Holly Holm. El combate se regirá por reglas de 10 asaltos de tres minutos, marcando un hito de igualdad en el boxeo profesional femenino.

Han, estrella de Most Valuable Promotions (MVP), busca frenar el regreso de “The Preacher’s Daughter”, quien tras brillar en UFC y el ring clásico, volvió con éxito a los cuadriláteros.

¿Quién es la favorita para ganar?

Las apuestas sitúan a Amanda Serrano como la gran favorita para vencer a Reina Téllez. Con una probabilidad de victoria del 91%, la campeona boricua tiene momios de -2500, mientras que la mexicana Téllez es la “underdog” con +950.

Los apostadores ven casi segura la victoria de Serrano en su regreso a San Juan, dejando a Téllez con solo un 9% de oportunidad de dar la sorpresa.