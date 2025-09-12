Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford harán historia en el mundo del boxeo mundial cuando se enfrenten este sábado 13 de septiembre, desde las 6:00 p.m. PT / 9:00 p.m. ET en el Allegiant Stadium de Las Vegas . Las dos estrellas libra por libra buscarán coronarse en el campeonato indiscutible de peso supermediano. Desde California, Florida, Texas, Nueva York y otros estados de EE .UU., conoce los horarios de inicio para ver la pelea de boxeo en vivo online a través de la señal oficial de Netflix.

Álvarez (63-2-2, 39 KOs) es dos veces campeón indiscutible de peso supermediano, lo que significa que ha conquistado los cuatro cinturones más prestigiosos de los cuatro principales organismos reguladores del boxeo: la AMB, el CMB, la OMB y la FIB. Considerado durante mucho tiempo la cara del boxeo y la mayor estrella del deporte, Álvarez, de 35 años, ha ostentado títulos mundiales en cuatro divisiones y es el boxeador número 8 libra por libra del mundo según Uncrowned.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en vivo: ver la pelea este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Recuperó su indiscutible estatus el pasado mayo con una decisión unánime sobre el entonces campeón de la FIB, William Scull, en una extraña pelea que fue ampliamente criticada después de que “Canelo” y Scull se combinaran para lanzar la menor cantidad de golpes en un combate de 12 asaltos en los 40 años de historia de CompuBox, la plataforma de estadísticas de boxeo. A pesar de ello, la expectativa sigue siendo alta por un duelo de ensueño que pocos en el boxeo jamás imaginaron posible.

A qué hora pelea Canelo vs. Crawford el 13/09 desde EE.UU.

Estados Unidos tiene cuatro husos horarios diferentes. A continuación, el tiempo de inicio para ver el evento estelar entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford este sábado 13 de septiembre de 2025 , desde Florida, Nueva York, California, Texas y otras partes de los Estados Unidos.

California: 6:00 p.m. PT

6:00 p.m. PT Texas: 8:00 p.m. CT

8:00 p.m. CT Florida: 9:00 p.m. ET

Nueva York: 9:00 p.m. ET

Horario Canelo vs. Scull Ciudades en Estados Unidos 9:00 a.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:00 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:00 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

La pelea del sábado es vista como tal principalmente porque nunca se esperó que Crawford (41-0, 31 KOs) saltara hasta la división de peso súper mediano (168 libras) que Álvarez actualmente considera su hogar.

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC