Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentarán este viernes 19 de diciembre en una pelea de boxeo profesional pactada a 8 asaltos en la categoría de peso pesado. Ambos boxeadores esperan brillar en el cuadrilátero con una victoria que aumente sus posibilidades de luchar por el título de la división. ¿Quieres saber a qué hora inicia la cartelera y el combate estelar en tu país? Aquí te compartimos los horarios de todas las peleas desde el Kaseya Center de Miami, Florida (EE. UU.).

En Estados Unidos, la cartelera arranca a las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT), por lo que se estima que la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua comience cerca de las 10:00 p.m. ET (7:00 p.m. PT). En México, los combates estelares inicien a las 19:00 horas (Tiempo del Centro) y la pelea estelar está programada para las 21:00 horas, mismo horario que tendrán países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

En Colombia, Ecuador, Perú, Canadá, Cuba y Panamá la acción comenzará a las 20:00, con la pelea principal pactada alrededor de las 22:00. En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana, la cartelera empezará a las 21:00 y la estelar a las 23:00.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, los primeros combates se verán desde las 22:00 y la pelea estelar se disputará a la medianoche del 20 de diciembre. Finalmente, en España, las preliminares arrancarán a las 02:00 (hora peninsular) del domingo, mientras que la estelar está prevista para las 04:00.

¿A qué hora inicia la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua por boxeo en Miami, Florida?

Países Preliminares Inicio de la cartelera Pelea estelar Estados Unidos 4:45 p.m. ET / 1:45 p.m. PT 8 p.m. ET / 5 p.m. PT 10 p.m. ET / 7 p.m. PT México 15:45 19:00 21:00 Costa Rica 15:45 19:00 21:00 El Salvador 15:45 19:00 21:00 Nicaragua 15:45 19:00 21:00 Honduras 15:45 19:00 21:00 Guatemala 15:45 19:00 21:00 Colombia 16:45 20:00 22:00 Ecuador 16:45 20:00 22:00 Perú 16:45 20:00 22:00 Panamá 16:45 20:00 22:00 Canadá 16:45 21:00 23:00 Cuba 16:45 21:00 23:00 Puerto Rico 17:45 21:00 23:00 Venezuela 17:45 21:00 23:00 Bolivia 17:45 21:00 23:00 Rep. Dominicana 17:45 21:00 23:00 Argentina 18:45 22:00 00:00 (20/12) Brasil 18:45 22:00 00:00 (20/12) Chile 18:45 22:00 00:00 (20/12) Paraguay 18:45 22:00 00:00 (20/12) Uruguay 18:45 22:00 00:00 (20/12) Reino Unido 21:45 01:00 (20/12) 03:00 (20/12) Alemania 22:45 02:00 (20/12) 04:00 (20/12) España 22:45 02:00 (20/12) 04:00 (20/12) Francia 22:45 02:00 (20/12) 04:00 (20/12) Italia 22:45 02:00 (20/12) 04:00 (20/12)

FAQ: Preguntas frecuentes de la pelea Jake Paul vs. Antonhy Joshua

¿Cuándo y dónde es la pelea?

La pelea se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre de 2025 en el Kaseya Center, en Miami, Florida.​Es un evento nocturno que forma parte de una cartelera completa de boxeo organizada específicamente para esta velada.​

¿A qué hora empieza y cómo verla?

Las preliminares comienzan alrededor de las 4:45 p. m. ET, el “main card” a las 8:00 p. m. ET y las caminatas al ring del evento principal se esperan hacia las 10:30 p. m. ET.​

La cartelera principal se transmite en directo y en exclusiva por Netflix a nivel mundial, incluida en la suscripción, sin pago adicional de PPV.​

¿Es profesional o exhibición?

Es una pelea profesional de peso pesado, sancionada por la Comisión Atlética de Florida, y contará en el récord de ambos boxeadores.

¿Cuáles son las reglas?

​Está pactada a 8 asaltos de 3 minutos, con guantes de 10 onzas, y los nocauts están totalmente permitidos.​

¿Qué peso y condiciones especiales hay?

El combate es en peso pesado, pero Anthony Joshua tiene un límite contractual de 245 libras (aprox. 111 kg) en el pesaje oficial, algo inusual en esta categoría.​

Jake Paul, que normalmente ha peleado en crucero, se espera alrededor de las 220 libras y no tiene límite de peso específico para el pesaje.​

¿Cuál es el récord y la diferencia entre ambos?

Jake Paul llega con récord de 12 victorias, 1 derrota y 7 nocauts, habiendo enfrentado a ex campeones MMA y algunos boxeadores profesionales.​Anthony Joshua presenta un récord de 28 victorias, 4 derrotas y 25 nocauts, fue dos veces campeón mundial unificado de los pesados y es considerado amplio favorito en las apuestas.​

¿Qué más hay en la cartelera?

En el combate coestelar, Alycia Baumgardner defiende sus títulos unificados superpluma ante Laila Beaudoin, acompañada por otras peleas destacadas femeninas y masculinas.​

También figuran nombres conocidos como Anderson Silva vs. Tyron Woodley en la cartelera, lo que convierte el evento en un show mixto con varias estrellas.​

¿Por qué es tan mediática esta pelea?

El atractivo principal es ver a un youtuber convertido en boxeador como Jake Paul enfrentarse a un ex campeón mundial de élite como Anthony Joshua en peso pesado.​

Se percibe como un choque de generaciones y perfiles muy diferentes, y muchos especialistas consideran que Joshua es un enorme favorito, lo que aumenta la curiosidad por un posible “upset”.​

¿Quién es el favorito para ganar?

Las casas de apuestas colocan a Anthony Joshua como amplio favorito, con cuotas típicas alrededor de 1.10–1.14 (aprox. -1200/-1300 en formatos estadounidenses).​

Jake Paul aparece como claro “underdog”, con cuotas que rondan +650 a +700, reflejando que una victoria suya se considera una sorpresa mayúscula.​

¿Cuánto dinero ganarán Jake Paul y Anthony Joshua?

Distintos reportes sitúan la bolsa global del evento entre 174 y 184 millones de dólares, con un reparto cercano al 50/50 entre ambos.

​Se estima que cada uno podría llevarse cifras en el rango de 70–90 millones de dólares, lo que convertiría la pelea en una de las mejor pagadas desde Mayweather vs. Pacquiao.​

¿Por qué hay preocupación por la seguridad de Jake Paul?

Varios analistas y ex peleadores han expresado temor por la gran diferencia de tamaño, experiencia y poder entre Joshua y Paul, señalando riesgos de daño serio para el youtuber.​

Incluso se ha comentado que una comisión como la británica probablemente no habría aprobado este combate, considerándolo un emparejamiento demasiado desigual.​

¿Esta pelea afecta el legado de Anthony Joshua?

Algunos críticos consideran que enfrentar a un influencer como Jake Paul podría dañar la percepción del legado deportivo de Joshua, transformando la velada en un “espectáculo” más que en un reto competitivo.​

Otros señalan que, dada la enorme bolsa y el escaparate global de Netflix, Joshua lo ve como una oportunidad económica y de exposición, más que como una pelea definitoria de su carrera.​

¿Habrá revancha si Jake Paul gana?

No se ha confirmado una cláusula de revancha automática en caso de triunfo de Jake Paul, aunque ambas partes han dejado la puerta abierta a futuros negocios si el interés del público lo justifica.​

Si Paul lograra la sorpresa, se espera que la presión mediática y el atractivo económico hagan muy probable una segunda pelea, ya sea inmediata o en 2026.