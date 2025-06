Julio César Chávez Jr. y Jake Paul se enfrentarán este sábado 28 de junio en el ring del Honda Center -con capacidad para 18.336 espectadores- de Anaheim, California, por una pelea de exhibición que durará 10 asaltos en la categoría peso crucero. ¿Quieres saber la hora de inicio de la cartelera y el combate estelar? Toma nota que aquí te explicó el tiempo exacta para ver las peleas de boxeo, según el país donde te encuentres.

Con un récord de 54 victorias, 6 derrotas y una sin resultado, el púgil mexicano Julio César Chávez Jr. vuelve a ponerse los guantes de box un año después de su último triunfo sobre Uriah Hall en el Amalie Arena de Tampa, Florida.

Ya con 39 años, Chávez Jr. no se encuentra en sus mejores épocas en el cuadrilátero pero el desafío y, sobre todo, el dinero que se repartirá en la bolsa si en caso vence a Jake Paul son motivos suficientes para hacer un enorme fuerzo para revivir sus años de gloria por una noche más. Con la experiencia de su lado, el boxeador azteca promete ofrecer un buen espectáculo en el ring.

Paul, por su parte, quiere dar el paso definitivo para meterse entre los grandes del boxeo. Su motivación hasta al tope luego de su última victoria sobre un añejo Mike Tyson en noviembre de 2024. A sus 28 años de edad, el youtuber nacido en Cleveland, Ohio, confía en poder derrotar a Chávez Jr. para luego centrarse a objetivos más profesionales en el mundo del boxeo.

¿A qué hora empieza la pelea Chávez Jr. vs. Jake Paul?

El combate estelar entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul inicia a partir de las de 21:00 horas del Tiempo de Centro (11 pm ET / 8 pm PT). En tanto, el main card inicia desde las 19:00 (9 pm ET / 6 pm PT); mientras que las preliminares empiezan a las 18:00 (8 pm ET / 5 pm PT).

PAÍS HORA PRELIMINARES HORA MAIN CARD PELEA ESTELAR España 02:00 (29/06) 03:00 (29/06) 05:00 (29/06) México 18:00 19:00 21:00 Estados Unidos 8 pm ET / 5 pm PT 9 pm ET / 6 pm PT 11 pm ET / 8 pm PT Argentina 21:00 22:00 00:00 (29/06) Colombia 19:00 20:00 22:00 Ecuador 19:00 20:00 22:00 Uruguay 21:00 22:00 00:00 (29/06) Venezuela 20:00 21:00 23:00 Chile 21:00 22:00 00:00 (29/06) Bolivia 20:00 21:00 23:00 Paraguay 21:00 22:00 00:00 (29/06) Perú 19:00 20:00 22:00 Panamá 19:00 20:00 22:00 Puerto Rico 20:00 21:00 23:00 Rep. Dominicana 20:00 21:00 23:00 Costa Rica 18:00 19:00 21:00 El Salvador 18:00 19:00 21:00 Honduras 18:00 19:00 21:00 Nicaragua 18:00 19:00 21:00 Guatemala 18:00 19:00 21:00

Cartelera completa de la pelea Julio César Chávez Jr. vs. Jake Paul

Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr. - Pelea estelar

Gilberto “Zurdo” Ramírez vs. Yuniel Dorticos

Holly Holm vs. Yolanda Vega

Floyd “Kid Austin” Schofield vs. Tevin Farmer

Avious Griffin vs. Julián Rodríguez

Raúl “Cugar” Curiel vs. Víctor Ezequiel Rodríguez

John Ramírez vs. rival por confirmar

Víctor Morales vs. René Alvarado

Alexander Gueche vs. Vincent Avina

Joel Iriarte vs. Yusuph Metu

Naomy Valle vs. Ashley Félix

¿Cuándo es la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jake Paul?

Fecha: sábado 28 de junio

Hora: 18:00 del Tiempo de Centro

Transmisión: DAZN