La atención del boxeo internacional se concentra en Riad este sábado 27 de diciembre , escenario de un choque estelar que promete marcar el cierre del año. En el Mohammed Abdo Arena, Naoya Inoue y Alan Picasso medirán fuerzas en un combate que enfrenta dos realidades opuestas: la jerarquía de un campeón consagrado, considerado entre los mejores libra por libra del mundo, y la ambición de un retador invicto que busca irrumpir definitivamente en la élite. Potencia, precisión y experiencia se cruzan con juventud, valentía y proyección, en una pelea donde están en juego títulos, reputación y futuro.

Del lado mexicano aparece Alan David Picasso, uno de los nombres más consistentes del peso supergallo en la actualidad. Originario de Ciudad de México y nacido en el año 2000, el boxeador ha construido su carrera con paso firme desde su debut profesional en 2017, manteniéndose invicto con 32 triunfos, un empate y ninguna derrota, además de 17 victorias por la vía rápida que confirman una pegada en constante evolución.

Lejos de un ascenso apresurado, Picasso avanzó con paciencia, acumulando experiencia en funciones nacionales antes de asumir retos de mayor nivel. Su fortaleza física para la categoría, orden táctico y resistencia le han permitido sostener combates exigentes y ganar respeto dentro del circuito. Ahora, medirse con Naoya Inoue representa la prueba definitiva: el momento más alto de su carrera y la oportunidad de validar, en el máximo escenario, un recorrido construido sin concesiones.

¡Noche de boxeo en Riad! Consulta todos los resultados de la cartelera Inoue vs. Picasso hoy EN VIVO. | Crédito: DAZN / rtfight.com / Composición Mag

¿A qué hora ver la pelea Naoya Inoue vs. Alan Picasso EN VIVO?

La pelea Naoya Inoue vs. Alan Picasso podrá verse EN VIVO este sábado 27 de diciembre desde el Mohammed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, con horarios que varían según la región.

En México (tiempo del centro), la transmisión iniciará alrededor de las 3:00 a.m., mientras que en el horario del Este de Estados Unidos (ET) arrancará cerca de las 4:00 a.m. La pelea principal estaba programada para disputarse varias horas después, aproximadamente entre 7:00 a.m. en México y 8:00 a.m. ET, dependiendo de la duración de los combates previos de la cartelera.

¿Dónde ver la pelea Naoya Inoue vs. Alan Picasso EN VIVO?

La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO del evento “Ring V: Night of the Samurai”, con la pelea estelar entre Naoya Inoue y Alan Picasso, se emite como pay-per-view (PPV) exclusivamente a través de DAZN en la mayoría de los países del mundo. Para poder ver la pelea deberás tener una suscripción activa a DAZN y, además, comprar el acceso PPV correspondiente a la función de boxeo.

Esta es la cartelera de Naoya Inoue vs David Picasso

Naoya Inoue vs. David Alan Picasso - Títulos WBC, WBA, IBF y WBO del peso supergallo

Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández - Peso supergallo

Wilibaldo García vs. Kenshiro Teraji - Campeonato mundial IBF peso supermosca

Taiga Imanaga vs. Eridson García - Peso superpluma

Reino Tsutsumi vs. Leobardo Quintana - Peso supergallo