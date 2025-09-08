ESTADOS UNIDOS, 09/09/2025.- Consulta los horarios de diferentes países del mundo para ver la presentación oficial del nuevo iPhone 17 este 9 de septiembre durante el Apple Event 2025. Foto de Noé Yactayo para MAG
Apple presentará los nuevos iPhone y Apple Watch este martes 9 de septiembre en “Awe Dropping”, su moderna keynote enfocada en diseño, rendimiento y Apple Intelligence. En el marco del evento, se espera la llegada del iPhone 17 Air —orientado a un perfil más delgado y ligero— y de los AirPods Pro 3 con mejoras de audio y funciones inteligentes. A continuación, se detallarán los horarios por país y cómo verlo online por streaming oficial (sitio de Apple, app Apple TV y canal de video), con cobertura simultánea para México, Estados Unidos, España y otros mercados.

¿Cómo ver la transmisión del Apple Event Awe Dropping?

Puedes seguir la transmisión en la web de eventos de Apple, en la app Apple TV y en el canal oficial de YouTube, que ya tiene habilitada la página del directo con recordatorios. No obstante, en mi experiencia personal, en anteriores reuniones de la empresa de la manzana mordida, no recomiendo verlo por YouTube debido el retraso de algunos segundo. En este aspecto, priorizo el sitio oficial o la app de Apple para obtener la señal con menor latencia y una respuesta inmediata para compartir la información en redes sociales como X, Reddit o TikTok.

Prepara el sillón y el snack favorito —si gustas un sándwich acompañado de café humeante si es invierno o una bebida helada si es verano— y súmate al directo desde casa: en esta guía estarán los horarios clave por país y el acceso al streaming oficial para seguir, sin perder detalle, la presentación de los nuevos iPhone y Apple Watch en el Apple Event.

¿A qué hora es la presentación del nuevo iPhone 17 en el Apple Event 2025?

PaísesHorarios
Estados Unidos1 pm ET / 10 am PT
México (CDMX)11:00
Panamá11:00
El Salvador11:00
Guatemala11:00
Costa Rica11:00
Nicaragua11:00
Perú12:00
Panamá12:00
Colombia12:00
Ecuador12:00
Venezuela13:00
Bolivia13:00
Puerto Rico13:00
Rep. Dominicana13:00
Canadá13:00
Chile14:00
Argentina14:00
Paraguay14:00
Uruguay14:00
Brasil14:00
Reino Unido18:00
España19:00
Alemania19:00
Italia19:00
Francia19:00
