El primer gran derbi de Madrid de la temporada se disputará este domingo 28 de septiembre, con el Atlético de Madrid recibiendo al Real Madrid en el Estadio Cívitas Metropolitano por la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26. Ambos equipos llegan invictos, aunque con trayectorias diferentes. El cuadro merengue, dirigido por Xabi Alonso, lidera la tabla con un puntaje perfecto de 18 puntos, tras golear 1-4 al Levante en su último encuentro.

El conjunto dirigido por Diego Simeone, que actualmente ocupa la novena posición con 9 puntos, viene de una importante victoria 3-2 sobre el Rayo Vallecano, demostrando un buen momento de forma tras la inversión realizada en verano. A pesar de estar varios puntos por detrás del FC Barcelona, el Atlético podría superar a su eterno rival en la tabla de clasificación con una victoria en casa. Este encuentro es sin duda la máxima prioridad para los colchoneros.

Por otro lado, el Real Madrid mantiene un nivel impecable con cinco victorias consecutivas, pero ha mostrado ciertas vulnerabilidades, como en su reciente victoria 3-2 sobre el Deportivo Alavés, donde casi pierden una ventaja cómoda. No obstante, los merengues son un equipo temible. El derbi de Madrid es un duelo clave para ambos: para el Madrid, para consolidar su liderato, y para el Atlético, para escalar posiciones y demostrar que es un contendiente serio al título.

Atlético Madrid recibe al Real Madrid en el Estadio Metropolitano por la séptima fecha de LaLiga 2025/26. (Fotos: AFP)

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Atlético Madrid en México, EE.UU. y España?

El partido entre el Atlético de Madrid y Real Madrid se perfila como un encuentro lleno de emoción, considerando la buena racha de triunfos de los merengues. Si vives en Estados Unidos y quieres disfrutar de la cobertura completa y en exclusiva, te comparto los horarios por estado:

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Atlético Madrid en el resto del mundo?

La ceremonia iniciará a las 16:15 horas en España (hora peninsular). A continuación, el horario en distintos países:

España: 16:15 horas

16:15 horas México (CDMX): 08:15 horas

08:15 horas Estados Unidos (ET – Miami, Nueva York): 10:15 horas

10:15 horas Estados Unidos (CT – Chicago, Houston): 09:15 horas

09:15 horas Estados Unidos (PT – Los Ángeles, San Francisco): 07:15 horas

07:15 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:15 horas

11:15 horas Perú, Colombia y Ecuador: 09:15 horas

09:15 horas Venezuela: 10:15 horas

Disfruta el Atlético de Madrid vs. Real Madrid en vivo por DIRECTV. Conoce cómo ver gratis por Fútbol TV y DGO Online. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26?

El partido Real Madrid vs. Atlético Madrid contará con una amplia cobertura televisiva y en streaming en todo el mundo. En España, el encuentro se transmitirá por DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD. En México, estará disponible a través de Sky Sports y Sky+, mientras que en Estados Unidos la señal oficial será de ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.