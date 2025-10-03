Real Madrid y Villarreal se enfrentan hoy, sábado 4 de octubre de 2025, en el estadio Santiago Bernabéu, por una nueva jornada de LaLiga. Los de Xabi Alonso buscan recuperar el liderato en la tabla de posiciones, hoy del FC Barcelona, mientras que el Submarino Amarillo llega con la ambición de sorprender en la capital española. La gran pregunta de los aficionados es: ¿a qué hora y dónde ver el partido en México, Estados Unidos y España? Aquí te dejamos todos los detalles.

Horarios del Real Madrid vs. Villarreal HOY

México: 1:00 pm. (CDMX)

1:00 pm. (CDMX) Estados Unidos (ET): 3:00 p.m. | (PT): 12:00 pm

3:00 p.m. | (PT): 12:00 pm España: 9:00 pm

Canales de TV y streaming

México:

ESPN

Star+

Estados Unidos:

ESPN Deportes

ESPN+

FuboTV (con prueba gratuita)

España:

Movistar LaLiga

Real Madrid vs. Villarreal: partidazo a la vista

El Real Madrid, bajo la dirección de Xabi Alonso, atraviesa un momento decisivo. Luego de encadenar seis victorias al hilo en el inicio de LaLiga, sufrió un duro golpe con la derrota en el derbi frente al Atlético de Madrid (2-5), lo que le costó perder el liderato a manos del Barcelona. La victoria contundente por 5-0 en Champions League ante Kairat Almaty le sirvió para recomponer la confianza, pero ahora está obligado a reafirmarse en casa.

Por su parte, el Villarreal de Marcelino suma 16 puntos en siete fechas, producto de cinco triunfos, un empate y una sola derrota. Llega en gran forma, con tres victorias consecutivas en LaLiga y un empate valioso ante la Juventus en Europa League. La experiencia de Dani Parejo en el medio y el desequilibrio de Nicolás Pépé son sus principales armas para intentar sorprender en el Bernabéu.

Real Madrid vs. Villarreal: historial reciente

El historial favorece ampliamente al Real Madrid con 30 victorias, 17 empates y solo seis derrotas en 53 enfrentamientos. El último cruce fue el 15 de marzo de 2025, cuando los merengues se impusieron 2-1 en el Estadio de la Cerámica con un doblete de Kylian Mbappé.

Tras este duelo, el Real Madrid visitará al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, mientras que el Villarreal será local ante el Real Betis en el Estadio de la Cerámica.

Real Madrid y Villarreal se miden en partidazo por una nueva fecha de LaLiga. (Foto: EFE) / MAXIM SHIPENKOV