La esperada pelea entre Devin Haney y José Carlos Ramírez se llevará a cabo el viernes 2 de mayo de 2025 en un escenario sin precedentes: Times Square, Nueva York. Este combate forma parte del evento ‘Fatal Fury Times Square’, organizado en colaboración con Ring Magazine y el videojuego Fatal Fury. Además de Haney vs. Ramírez, la cartelera incluye enfrentamientos destacados como Ryan García vs. Rolando ‘Rolly’ Romero y Teófimo López vs. Arnold Barboza Jr.

Devin Haney y José Ramírez llegan con gran experiencia al ring. Haney, invicto con 31 victorias, buscará seguir consolidando su estatus como uno de los mejores libra por libra, mientras que Ramírez, con 29 triunfos y 2 derrotas, quiere recuperar protagonismo en la élite del boxeo mundial. ¿A qué hora se enfrentarán? ¿Dónde ver la pelea en vivo desde México, Estados Unidos o España? Aquí todos los detalles.

¿A qué hora es la pelea Devin Haney vs. José Ramírez?

El evento principal está programado para las siguientes horas locales en cada país:

México

Inicio transmisión: 05:00 p.m. / Hora estimada de la pelea: 05:50 p.m.

Estados Unidos

Inicio transmisión: 07:00 p.m. (ET) / Hora estimada de la pelea: 07:50 p.m. (ET)

España (sábado 3 de mayo)

Inicio transmisión: 01:00 a.m. / Hora estimada de la pelea: 01:00 a.m.

¿Dónde ver la pelea Devin Haney vs. José Ramírez EN VIVO?

​La pelea entre Devin Haney y José Ramírez, programada para el viernes 2 de mayo de 2025 en Times Square, Nueva York, será transmitida exclusivamente a nivel mundial por DAZN en modalidad de pago por evento (PPV). Los fanáticos del boxeo podrán acceder a la transmisión en vivo a través de la aplicación de DAZN, disponible en dispositivos como Smart TVs, computadoras, teléfonos móviles, tabletas, Fire TV, Roku y consolas de videojuegos.

El precio del PPV es de $59.99 USD, y también existe la opción de adquirir el paquete “Knockout Weekend Bundle” por $90 USD, que incluye esta pelea y la de Canelo Álvarez vs. William Scull programada para el 3 de mayo. ​

Para ver la pelea, simplemente visita el sitio web oficial de DAZN o abre la aplicación en tu dispositivo preferido, inicia sesión con tu cuenta, y sigue las instrucciones para adquirir el evento. Es importante verificar la disponibilidad y precios específicos según tu región, ya que pueden variar.

¿Quiénes son Devin Haney y José Ramírez?

Devin Haney – “El Sueño”

Nacionalidad: EE.UU. (California)

Altura: 175 cm

Alcance: 175 cm

Récord profesional: 31-0-0

Postura: Diestro

Haney es uno de los boxeadores más técnicos de su generación. Ha derrotado a grandes nombres como George Kambosos Jr. y Vasyl Lomachenko, y sigue invicto desde su debut profesional en 2015.

José Ramírez – “Jaguar”

Nacionalidad: EE.UU. (California)

Altura: 178 cm

Alcance: 178 cm

Récord profesional: 29-2-0

Postura: Diestro

Ramírez ha sido campeón del mundo y ha mostrado garra en peleas duras. Sus derrotas ante Josh Taylor y Viktor Postol no han mermado su ambición, y ahora busca volver al primer plano enfrentando a uno de los mejores.

La esperada pelea entre Devin Haney y José Carlos Ramírez se llevará a cabo el viernes 2 de mayo de 2025. (Foto: Instagram) ×