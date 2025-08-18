La Copa Libertadores 2025 nos presenta un emocionante choque de gigantes sudamericanos. Sao Paulo de Brasil y Atlético Nacional de Colombia se enfrentan este martes 19 de agosto en el emblemático estadio Morumbi. Después de igualar sin goles en la ida, ambos equipos llegan a este encuentro con el objetivo claro de avanzar en el torneo de clubes más prestigioso del continente.
El equipo brasileño, el Sao Paulo, llega a este encuentro tras un empate 2-2 con Sport en el Brasileirão, un resultado que los motiva a buscar la victoria en casa para asegurar su posición en el torneo continental. Por su parte, el Atlético Nacional de Colombia también viene de un empate, luego de igualar 2-2 con el Fortaleza FC en el Torneo Clausura.
¿A qué hora ver y qué canal transmite Sao Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO por Copa Libertadores 2025?
|PAÍS / REGIÓN
|FECHA Y HORA
|Colombia, Ecuador y Perú
|7:30 pm
|Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
|9:30 pm
|Chile
|8:30 pm
|México
|6:30 pm
|Estados Unidos
|8:30 pm ET / 5:30 pm PT
|España
|2:30 am (20/08)
¿Qué canal transmite Sao Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO por Copa Libertadores 2025?
|PAÍS / REGIÓN
|CANAL TV / PLATAFORMA STREAMING
|Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela
|Disney+ Premium, ESPN y Fox Sports 2 (Solo ARG)
|Brasil
|Paramount+
|México
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|Fanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español
|España
|LaLiga+
No te pierdas el partido entre Atlético Nacional vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores este martes 19 de agosto de 2025. Vive toda la emoción y pasión del fútbol sudamericano en vivo y gratis desde donde estés.
Posibles alineaciones del Sao Paulo vs. Atlético Nacional
- São Paulo Futebol Clube: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho, Enzo Díaz; Luciano y André Silva. DT: Hernán Crespo.
- Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Mateus Uribe; Marino Hinestroza, Marlos Moreno; Juan Bauzá; Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.