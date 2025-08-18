La Copa Libertadores 2025 nos presenta un emocionante choque de gigantes sudamericanos. Sao Paulo de Brasil y Atlético Nacional de Colombia se enfrentan este martes 19 de agosto en el emblemático estadio Morumbi. Después de igualar sin goles en la ida, ambos equipos llegan a este encuentro con el objetivo claro de avanzar en el torneo de clubes más prestigioso del continente.

El equipo brasileño, el Sao Paulo, llega a este encuentro tras un empate 2-2 con Sport en el Brasileirão, un resultado que los motiva a buscar la victoria en casa para asegurar su posición en el torneo continental. Por su parte, el Atlético Nacional de Colombia también viene de un empate, luego de igualar 2-2 con el Fortaleza FC en el Torneo Clausura.

São Paulo y Atlético Nacional se enfrentan en la Copa Libertadores 2025. Descubre dónde ver el partido en vivo por TV y qué opciones de streaming online están disponibles para seguir este emocionante encuentro. | Crédito: @libertadores / Instagram / Composición Mag

¿A qué hora ver y qué canal transmite Sao Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO por Copa Libertadores 2025?

PAÍS / REGIÓN FECHA Y HORA Colombia, Ecuador y Perú 7:30 pm Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 9:30 pm Chile 8:30 pm México 6:30 pm Estados Unidos 8:30 pm ET / 5:30 pm PT España 2:30 am (20/08)

¿Qué canal transmite Sao Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO por Copa Libertadores 2025?

PAÍS / REGIÓN CANAL TV / PLATAFORMA STREAMING Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela Disney+ Premium, ESPN y Fox Sports 2 (Solo ARG) Brasil Paramount+ México Disney+ Premium Estados Unidos Fanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español España LaLiga+

No te pierdas el partido entre Atlético Nacional vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores este martes 19 de agosto de 2025. Vive toda la emoción y pasión del fútbol sudamericano en vivo y gratis desde donde estés.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo en vivo: ver partido por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Posibles alineaciones del Sao Paulo vs. Atlético Nacional

São Paulo Futebol Clube : Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho, Enzo Díaz; Luciano y André Silva. DT: Hernán Crespo.

: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho, Enzo Díaz; Luciano y André Silva. DT: Hernán Crespo. Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Mateus Uribe; Marino Hinestroza, Marlos Moreno; Juan Bauzá; Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.