São Paulo recibe a Atlético Nacional por la Copa Libertadores hoy, 19 de agosto. Aquí te damos todos los detalles: la hora exacta y los canales de televisión para ver el partido en directo. | Crédito: Composición Mag
Ronie Bautista
La Copa Libertadores 2025 nos presenta un emocionante choque de gigantes sudamericanos. Sao Paulo de Brasil y Atlético Nacional de Colombia se enfrentan este martes 19 de agosto en el emblemático estadio Morumbi. Después de igualar sin goles en la ida, ambos equipos llegan a este encuentro con el objetivo claro de avanzar en el torneo de clubes más prestigioso del continente.

El equipo brasileño, el Sao Paulo, llega a este encuentro tras un empate 2-2 con Sport en el Brasileirão, un resultado que los motiva a buscar la victoria en casa para asegurar su posición en el torneo continental. Por su parte, el Atlético Nacional de Colombia también viene de un empate, luego de igualar 2-2 con el Fortaleza FC en el Torneo Clausura.

São Paulo y Atlético Nacional se enfrentan en la Copa Libertadores 2025. Descubre dónde ver el partido en vivo por TV y qué opciones de streaming online están disponibles para seguir este emocionante encuentro. | Crédito: @libertadores / Instagram / Composición Mag
¿A qué hora ver y qué canal transmite Sao Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO por Copa Libertadores 2025?

PAÍS / REGIÓNFECHA Y HORA
Colombia, Ecuador y Perú7:30 pm
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay9:30 pm
Chile8:30 pm
México6:30 pm
Estados Unidos8:30 pm ET / 5:30 pm PT
España2:30 am (20/08)

¿Qué canal transmite Sao Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO por Copa Libertadores 2025?

PAÍS / REGIÓNCANAL TV / PLATAFORMA STREAMING
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, VenezuelaDisney+ Premium, ESPN y Fox Sports 2 (Solo ARG)
BrasilParamount+
MéxicoDisney+ Premium
Estados UnidosFanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español
EspañaLaLiga+

No te pierdas el partido entre Atlético Nacional vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores este martes 19 de agosto de 2025. Vive toda la emoción y pasión del fútbol sudamericano en vivo y gratis desde donde estés.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo en vivo: ver partido por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
Posibles alineaciones del Sao Paulo vs. Atlético Nacional

  • São Paulo Futebol Clube: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho, Enzo Díaz; Luciano y André Silva. DT: Hernán Crespo.
  • Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Mateus Uribe; Marino Hinestroza, Marlos Moreno; Juan Bauzá; Alfredo Morelos. DT: Javier Gandolfi.
Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) para Estados Unidos, México y España.

