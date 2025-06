La gran final del Roland Garros 2025 tendrá como protagonistas al tenista español Carlos Alcaraz, segundo en el ranking ATP, y el italiano Jannik Sinner, actual líder del ATP. Charly buscará seguir los pasos de su compatriota Rafael Nadal haciendo su primera defensa del título tras haber salido campeón en la edición del 2024. El juego se realizará este domingo 8 de junio desde la legendaria cancha de polvo de ladrillo del Court Philippe Chatrier (“El Jardín de los Mosqueteros”), ubicado en la capital francesa de París.

¿Quieres saber la hora exacta y los canales de televisión para ver el partido más importante del Abierto de Francia? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este importante de los cuatro Grand Slam del tenis, según el país donde te encuentres.

Horario confirmado para ver la final de Roland Garros en el mundo

En España, Italia, Alemania y Francia, el juego entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner empezará a partir de las 15:00 horas (CEST). Si te encuentras en el Reino Unido, Irlanda o las Islas Canarias, tendrás que sintonizar la final de Roland Garros una hora antes. Es decir, a las 14:00 (BST).

En el caso de los Estados Unidos, cuentas con diferentes husos horarios para ver la final del Abierto de Francia 2025: Alcaraz-Sinner: 9 am ET (Florida, Pensilvania, Washington DC y Nueva York), 8 am CT (Texas), 7 am MT (Montana) y 6 am PT (California).

Por otro lado, en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, el partido de Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner comienza a las 07:00 horas, mientras que en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá se verá a las 08:00.

En Venezuela, Puerto Rico, Canadá, Bolivia, Cuba, República Dominicana y Chile, el duelo Alcaraz vs. Sinner inicia desde las 09:00.

A partir de las 10:00 de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, será el momento para seguir la final de Roland Garros 2025.

¿En qué canal transmiten Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final de Roland Garros 2025?

En España, el partido por el título del Abierto de Francia 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se verá GRATIS en TV Abierta a través del canal DMAX (Dial 89 de Movistar Plus / Dial 76 de Orange TV) . También puedes verlo por televisión de paga como Eurosport 1 y la plataforma MAX.

El público local en Francia observará el cotejo decisivo de Roland Garros por France Televisions, France 4 y Prime Video; mientras que en otros países de Europa como Italia, Alemania, Portugal, Suiza, Países Bajos, Suiza, Noruega, Finlandia, entre otros, se televisará por Eurosport. Sin embargo, el Reino Unido e Irlanda tendrán una cobertura especial del juego Alcaraz vs. Sinner vía TNT Sports 1 y Discovery+.

En los Estados Unidos y Puerto Rico, la final de Roland Garros se transmite por Warner Bros. Discovery, TNT Sports, Max, TruTV, Bleacher Report y House of Highlights.

Em China, tendrás que sintonizar los canales CCTV y iQiYi para disfrutar del Alcaraz-Sinner; en Japón, por Wowow; y en Australia, por Nine y Stan Sport.

Y como es tradicional en Latinoamérica, el juego final del abierto francés irá por ESPN y el streaming de Disney Plus Premium en las siguientes naciones: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Países Horario Canales TV España 15:00 DMAX, Eurosport 1 y MAX Francia 15:00 France Televisions, France 4 y Prime Video Italia 15:00 Eurosport 1 Alemania 15:00 Eurosport 1 Reino Unido 14:00 TNT Sports 1 y Discover+ Estados Unidos (ET) 9 am Warner Bros. Discovery, TNT Sports, Max, TruTV, Bleacher Report y House of Highlights Estados Unidos (CT) 8 am Warner Bros. Discovery, TNT Sports, Max, TruTV, Bleacher Report y House of Highlights Estados Unidos (MT) 7 am Warner Bros. Discovery, TNT Sports, Max, TruTV, Bleacher Report y House of Highlights Estados Unidos (PT) 6 am Warner Bros. Discovery, TNT Sports, Max, TruTV, Bleacher Report y House of Highlights México 07:00 ESPN y Disney Plus Premium Costa Rica 07:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 07:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 07:00 ESPN y Disney Plus Premium Honduras 07:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 07:00 ESPN y Disney Plus Premium Perú 08:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 08:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 08:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 08:00 ESPN y Disney Plus Premium Chile 09:00 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 09:00 ESPN y Disney Plus Premium Rep. Dominicana 09:00 ESPN y Disney Plus Premium Puerto Rico 09:00 Discovery Plus Bolivia 09:00 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 10:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 10:00 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 10:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 10:00 MAX