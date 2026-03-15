¡El espectáculo que rompe el internet llegó a la Arena Monterrey y no te lo puedes perder! Si buscas dónde ver Royal Ring 2026 en vivo, prepárate para una noche explosiva este domingo 15 de marzo desde las 6:00 p. m. (Tiempo del Centro de CDMX) . Organizado por Poncho de Nigris, este evento fusiona el boxeo profesional con la cultura digital en una producción sin precedentes. Los fanáticos en Estados Unidos podrán seguir la acción a partir de las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT , mientras que en España la transmisión iniciará a la 1:00 a. m. del lunes 16 . Prepárate para una función que paralizará las redes sociales hoy mismo.

La cartelera de lujo está encabezada por el enfrentamiento más esperado de las últimas décadas: Alfredo Adame vs. Carlos Trejo. Tras años de retos y cancelaciones, el “Cazafantasmas” y el polémico actor finalmente se verán las caras en el cuadrilátero para resolver sus diferencias. Pero la adrenalina no termina ahí, ya que el duelo co-estelar presenta a la reina de las plataformas digitales, Karely Ruiz, contra Marcela Mistral. Esta rivalidad, que nació en la televisión regiomontana hace seis años, llega a su punto más alto en una pelea que promete romper todos los récords de audiencia online.

El evento Ring Royale 2026 también contará con la participación de exdeportistas y creadores de contenido que completan una cartelera llena de sorpresas y mucha controversia. La Arena Monterrey lucirá un lleno total con miles de almas vibrando en cada asalto, consolidando a Royal Ring 2026 como el evento híbrido más importante del año. Entre cada pelea, habrá shows musicales y presentaciones especiales que garantizan una experiencia de entretenimiento total para todos los seguidores del boxeo y la farándula.

¿Qué espectáculos musicales y freestyle habrá en el Royal Ring 2026?

¡La adrenalina no solo se vivirá en el cuadrilátero con los puñetazos! Para la apasionada comunidad latina en Estados Unidos, este evento promete ser una verdadera fiesta que combina el deporte con la mejor cultura urbana. El ambiente llegará a su punto máximo de ebullición con las esperadas batallas de freestyle en vivo, donde leyendas y nuevas promesas tomarán el micrófono. Prepárate para ver un épico choque de rimas con el enfrentamiento estelar entre el campeón Aczino vs. Azuky, seguido por el intenso duelo de RC contra Ghetto Living. Será un espectáculo vibrante que mantendrá a los fanáticos al borde de sus asientos desde el primer minuto de transmisión.

Pero la velada tiene mucho más para ofrecer a nuestra gente, elevando el orgullo hispano al máximo nivel antes de los combates. La explosión musical estará a cargo del aclamado exponente del regional mexicano, Luis R. Conriquez, quien pondrá a vibrar a todos los espectadores con sus populares corridos. Además, el toque solemne y patriótico de la noche llegará en la voz de la talentosa cantante y actriz Elaine Haro. Ella tendrá el gran honor de interpretar el Himno Nacional Mexicano para inaugurar oficialmente las acciones y encender la chispa en el recinto.

Horarios por país para ver peleas del Royal Ring 2026 EN VIVO

El evento es “Ring Royale 2026”, se realiza hoy domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey y comienza a las 6:00 p.m. (Tiempo del Centro de México).

México (CDMX, Monterrey): 18:00 h.

Perú, Colombia, Ecuador: 19:00 h.​

Chile, Bolivia: 20:00 h.​

Argentina, Uruguay: 21:00 h.​

España: 01:00 h del lunes 16 de marzo de 2026

Dónde ver peleas del Royal Ring 2026 EN VIVO en México, EE. UU. y España

La transmisión de toda la cartelera del evento de boxeo Royal Ring 2026 desde México se podrá ver de forma gratuita gratuita en sus plataformas oficiales de streaming: Twitch, YouTube y TikTok del canal oficial @ringroyalefights.​

Cartelera confirmada del Royal Ring 2026

Alfredo Adame vs Carlos Trejo (Pelea estelar)

Karely Ruiz vs Marcela Mistral (Co-estelar)

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella.

Alberto del Río (El Patrón) vs Chuy Almada.

Abelito vs Bull Terrier.

Pelea de parejas: La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine.