La edición 2025 del Campeonato de Wimbledon llega a su fin, y se esperan memorables batallas en la Cancha Central del All England Club de Londres. El bicampeón defensor, Carlos Alcaraz, llega a esta semifinal con una impresionante racha de 23 victorias consecutivas. Por su parte, Taylor Fritz no se queda atrás, demostrando su dominio en césped con un récord de 13-1 esta temporada. ¿A qué hora juegan y qué canal lo transmite? Aquí te cuento la hora de inicio del partido, así como también los canales de TV abierta, de paga y plataformas streaming que van a transmitirlo .

Carlos Alcaraz choca con Taylor Fritz en la semifinal de Wimbledon. Consulta horario y cómo verlo gratis online desde España. ¡Partidazo! | Crédito: wimbledon.com / Composición Mag

¿A qué hora ver Alcaraz vs. Fritz por la semifinal de Wimbledon 2025?

El partido entre el español Carlos Alcaraz y el estadounidense Taylor Fritz por la semifinal de individuales masculinos de Wimbledon 2025 se disputará este viernes 11 de julio en la Cancha Central del All England Club. Aunque la hora exacta está pendiente de confirmación, se prevé que el encuentro comience alrededor de las 8:30 am ET / 5:30 am PT.

¿En qué canal de TV abierta ver Alcaraz vs. Fritz por la semifinal de Wimbledon 2025?

Los aficionados del deporte blanco podrán disfrutar de la semifinal de los individuales masculinos de Wimbledon 2025 entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz se podrá ver a través del ESPN y Tennis Channel (Estados Unidos); TSN y RDS (Canadá); BBC, TNT Sports, Movistar Plus+ y discovery+ (Europa); y Star Sports y Jio Hotstar (India) , en lo que será la definición por conocer al primer finalista del torneo.

Este viernes 11 de julio, la primera semifinal de Wimbledon 2025 nos traerá un emocionante duelo entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz. Alcaraz, campeón de las últimas dos ediciones (2023 y 2024), buscará defender su corona frente a Fritz, considerado el mejor sacador que queda en el All England Club. | Crédito: US Open Tennis Championships / Facebook

¿Dónde ver online Alcaraz vs. Fritz por la semifinal de Wimbledon 2025?

Para todos los que quieran ver online la transmisión del juego Alcaraz vs. Fritz por la semifinal de los individuales masculinos de la edición 2025 del Campeonato de Wimbledon podrás hacerlo a través de Disney+ desde México y ESPN+ en Estados Unidos , únicas opciones habilitadas para transmitir el duelo minuto a minuto en cualquier dispositivo móvil.

Horario, TV y dónde ver Alcaraz vs. Fritz por la semifinal de Wimbledon 2025

Fecha: Viernes, 11 de julio de 2025

Viernes, 11 de julio de 2025 Lugar: All England Lawn Tennis y Croquet Club de Inglaterra

All England Lawn Tennis y Croquet Club de Inglaterra Horario: TBD

TBD Donde ver TV: BBC (Reino Unido), ESPN (Norteamérica y Sudamérica) y Tennis Channel (Internacional)

BBC (Reino Unido), ESPN (Norteamérica y Sudamérica) y Tennis Channel (Internacional) Dónde ver Streaming: ESPN+ (USA) y Disney+ (Latinoamérica)

El español Carlos Alcaraz y el estadounidense Taylor Fritz se enfrentan en las semifinales de individuales masculino del Campeonato de Wimbledon este viernes 11 de julio en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, Londres. | Crédito: Ronie Bautista / GEC