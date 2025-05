Los Indiana Pacers se preparan para el cuarto partido de las Finales de la Conferencia Este contra los New York Knicks, buscando recuperar el impulso después de su derrota en el tercer juego. A pesar de la caída, los Pacers mantienen una ventaja de 2-1 en la serie y conservan el optimismo para el crucial encuentro. En el Juego 3, la defensa de los ‘Indy’ fue sólida en la primera mitad, conteniendo a las estrellas de los Knicks, Karl-Anthony Towns y Jalen Brunson, quienes combinaron 47 puntos pero no fueron un factor decisivo hasta el último cuarto. Si quieres saber a qué hora y en qué canal transmiten el partido Pacers vs. Knicks válido por el Juego 4 de playoffs de la NBA, en este artículo te compartimos el horario exacto y guía de TV del enfrentamiento.

La ofensiva de Indiana flaqueó al final del Juego 3, afectando su defensa y determinando el resultado del partido. Los Pacers, que promedian 13 triples por partido en la postemporada, solo lograron cinco en su derrota del domingo. Tyrese Haliburton lamentó la falta de ritmo, especialmente en el último cuarto, y enfatizó la necesidad de mejorar. A pesar de esta deficiencia en el tercer juego, los Pacers lideran en eficiencia ofensiva en los playoffs, con casi el 50% de sus tiros de campo y un 39.6% en triples.

Los Pacers tendrán otra oportunidad de establecer una ventaja significativa en la serie este martes, al competir en el Juego 4 en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, Indiana. Buscando una ventaja de 3-1 por tercera vez en esta postemporada, el equipo de Indiana está bien equipado para recuperarse de su derrota en el Juego 3. Los Knicks (51-31) no han llegado a las Finales de la NBA desde 1998-1999, mientras que los Pacers (50-32) buscan su primera aparición en las Finales desde 1999-2000.

En el cuarto partido de las Finales de la Conferencia Este, los Indiana Pacers se enfrentarán a los New York Knicks en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis. | Crédito: Indiana Pacers / Facebook

¿A qué hora juega Pacers vs. Knicks por Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2025 en México?

Mira desde México la transmisión del partido Indiana Pacers vs. New York Knicks a partir de las 6pm Tiempo Centro de México y sigue todas las incidencias aquí en MAG sobre el Juego 4 de los Playoffs de la Conferencia Este de la NBA 2025.

Desde Estados Unidos, ¿a qué hora ver Warriors vs. Timberwolves por Juego 4 de los Playoffs de la Conferencia Este de la NBA?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el Juego 4 entre Indiana Pacers vs. New York Knicks a partir de las 8pm ET (hora local de Indiana y Nueva York) . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

HORARIOS PACERS VS. KNICKS CIUDADES EN ESTADOS UNIDOS 8:00 p.m. ET (Hora del Este) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (Hora del Centro) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (Hora de la Montaña) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT (Hora del Pacífico) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Los Pacers son actualmente moderados favoritos por 2,5 puntos sobre los Knicks. El total de puntos del partido es de 221,5. | Crédito: New York Knicks / Facebook

¿Qué canal televisa Pacers vs. Knicks EN VIVO por Juego 4 de Playoffs en México?

Si vives en México y quieres ver el Juego 4 entre Indiana Pacers vs. New York Knicks, la única opción disponible será a través de NBA League Pass vía streaming online en punto de las 6pm (Tiempo del Centro de CDMX). Revisa la suscripción local en el territorio mexicano para que puedas adquirir el servicio y ver los Playoffs de la NBA 2025.

¿Por qué canal transmiten Pacers vs. Knicks EN VIVO en Estados Unidos por Juego 4?

Desde los Estados Unidos, sigue la transmisión del Juego 4 entre Indiana Pacers y New York Knicks a través de la señal de TNT y TruTV , siendo las dos opciones oficiales que tienes para mirar el cuarto enfrentamiento de los Playoffs de la Conferencia Este de la NBA 2025.

Cómo y dónde ver Pacers vs. Knicks por Juego 4 de Playoffs 2025

Fecha: Martes, 27 de mayo de 2025

Martes, 27 de mayo de 2025 Lugar: Bankers Life Fieldhouse en Indianápolis, Indiana

Bankers Life Fieldhouse en Indianápolis, Indiana Hora: 20:00 ET / 18:00 CDMX / 17:00 PT

20:00 ET / 18:00 CDMX / 17:00 PT Canal TV: TNT / TruTV

TNT / TruTV Streaming: Max, Fubo TV y NBA League Pass