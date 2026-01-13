Comienza la era de Álvaro Arbeloa al mando del Real Madrid y su primera prueba de fuego es en la Copa del Rey 2026. Este miércoles 14 de enero, el Real Madrid estará enfrentando a Albacete, desde el Estadio Carlos Belmonte, por la ronda de octavos de final, en lo que se juega a partido único. Los merengues tienen la obligación de salir de este mal momento en el estreno de Arbeloa como DT, tras la destitución de Xabi Alonso. Aquí te dejo con los horarios y canales de TV para ver el partido desde España, México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica .

¿A qué hora juega Real Madrid - Albacete por Copa del Rey 2026?

La hora de inicio del partido del Real Madrid vs. Albacete será a partir de las 9:00 p.m. de España, 2:00 p.m. Ciudad de México o 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Revisa la programación local para que puedas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento. Aquí te dejo con más horarios alrededor del mundo para ver este partido.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Centroamérica 2:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Albacete por Copa del Rey 2026?

Este miércoles 14 de enero, mira el partido de Real Madrid vs. Albacete a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus+ y FuboTV desde España. Además, si te encuentras en México será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

País Canales de TV Argentina Flow Sports HD Bolivia No disponible Chile No disponible Colombia Win Sports Ecuador El Canal del Fútbol Centroamérica Sky Sports HD Paraguay Flow Sports HD Perú América TV y Movistar Deportes Uruguay Flow Sports HD Venezuela Venevisión

