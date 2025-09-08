Francia debuta en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Ucrania este viernes 5 de septiembre desde el Estadio Tarczyński Arena de Wrocław. El partido arranca a las 12:45 p.m. (hora del Centro de México / CDMX) —importante para la audiencia mexicana—, y a las 2:45 p.m. (hora del Este de EE. UU.). Aquí te dejamos dónde verlo en México y Estados Unidos, además de contexto del encuentro y posibles alineaciones.

Francia disputó la Liga de Naciones de la UEFA a principios de este verano, pero terminó tercera en el torneo. Perdió 5-4 contra España en semifinales y derrotó a Alemania 2-0 en el partido por el tercer puesto. Ucrania jugó dos partidos amistosos en junio contra dos equipos ya clasificados para el Mundial del año que viene: Canadá y Nueva Zelanda. Perdieron 4-2 ante los canadienses, pero derrotaron a Nueva Zelanda por 2-1.

Horarios del partido Francia vs. Ucrania

México (CDMX): 12:45 p.m.

12:45 p.m. Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.

Canales de transmisión Francia vs. Ucrania

México: ESPN 2 transmitirá el partido en vivo por TV.

ESPN 2 transmitirá el partido en vivo por TV. Estados Unidos: cobertura disponible a través de la app ESPN y señal de ESPN 2.

Francia vs. Ucrania: partidazo a la vista

Es la primera parada hacia el Mundial 2026, en un grupo donde también están Islandia y Azerbaiyán, además del mismo Ucrania. Francia es favorita para ganar el grupo y clasificarse directamente al torneo.

Mbappé liderará el ataque, apoyado por Aurélien Tchouaméni en el centro del campo, aportando equilibrio y creación.

Francia espera iniciar su camino con fuerza, enfrentando a una Ucrania que ha demostrado resistencia (tan solo tres derrotas en sus últimos 25 partidos clasificatorios). Sirve como un duelo inaugural que puede marcar el tono del grupo.

Posibles alneaciones de Francia y Ucrania

Selección de Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Jules Kounde; Aurelien Tchouameni, Kouadio Kone; Bradley Barcola, Michael Olise, Desire Doué y Kylian Mbappé.

Selección de Ucrania: Anatoliy Trubin; Oleksandr Zinchenko, Mykola Matviyenko, Ilya Zabarnyi, Yukhym Konoplya; Ivan Kaliuzhnyi, Georgiy Sudakov, Mykola Shaparenko, Yehor Yarmoliuk, Oleksandr Zubkov y Artem Dovbyk.

Francia debuta en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Ucrania este viernes 5 de septiembre. (Foto: Instagram)