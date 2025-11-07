El duelo entre Al-Nassr y Neom Sports llega como uno de los más esperados de la Saudí Pro League 2025, especialmente por la presencia de Cristiano Ronaldo, figura clave en el impresionante arranque de temporada del equipo de Riad. Los dirigidos por Jorge Jesus se mantienen líderes invictos y buscan extender su racha perfecta ante un rival que ha mostrado regularidad en las últimas jornadas.

El conjunto de Al-Nassr suma siete triunfos consecutivos, 23 goles a favor y apenas tres en contra, consolidando su dominio ofensivo y defensivo. Con nombres como Sadio Mané, Marcelo Brozović, Joao Félix y el propio Cristiano Ronaldo, el club saudí se perfila nuevamente como favorito para quedarse con los tres puntos.

Por su parte, el Neom Sports Club llega en buen momento: es séptimo con 13 unidades y solo ha caído una vez en sus últimos cinco compromisos. Su capacidad para competir ante rivales de jerarquía lo convierte en un rival incómodo, especialmente jugando en Tabuk, donde suele hacerse fuerte.

Previo al encuentro, el entrenador Christophe Galtier destacó la solidez del líder saudí y comparó su presente con el ritmo competitivo que enfrentaba cuando preparaba partidos contra el Paris Saint-Germain en la Ligue 1. Para Neom, este duelo representa una oportunidad para dar el golpe y acercarse a los primeros puestos.

A continuación, te dejamos la hora, canales de transmisión y todos los detalles para ver Al Nassr vs. Neom Sports EN VIVO desde España, México y Estados Unidos.

¿A qué hora se juega el partido Al Nassr vs. Neom Sports hoy 8 de noviembre?

El encuentro entre Neom Sports y Al-Nassr se disputará este sábado 8 de noviembre en el King Khalid Sport City Stadium, con horarios diferenciados según tu país. Revisa aquí la hora exacta para no perderte el partido de Cristiano Ronaldo.

País / Región Hora Estados Unidos 08:50 horas México 07:50 horas España 14:50 horas

¿Qué canal transmite Al Nassr vs. Neom Sports EN VIVO?

La transmisión del partido varía dependiendo del país. En Estados Unidos sí habrá emisión por TV y plataformas online, mientras que en México y España la oferta es limitada. Aquí puedes confirmar dónde verlo.

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Fox Soccer Plus fuboTV, Amazon Prime Video, FOX One México Sin transmisión Sin transmisión España Sin transmisión Movistar+, Vamos