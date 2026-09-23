SUWON, GYEONGGI (COREA DEL SUR), 24/09/2026.- Revisa los horarios y canal para ver EN VIVO el partido amistoso entre Ecuador y Corea del Sur que se realizará en Suwon World Cup Stadium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MAG de El Comercio.
SUWON, GYEONGGI (COREA DEL SUR), 24/09/2026.- Revisa los horarios y canal para ver EN VIVO el partido amistoso entre Ecuador y Corea del Sur que se realizará en Suwon World Cup Stadium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MAG de El Comercio.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Empieza la era de Marcelo Gallardo en Ecuador. La ‘Tri’ se medirá contra Corea del Sur este jueves 24 de septiembre en el Big Bird Stadium, Suwon, en amistoso internacional. El ‘Muñeco’ asumió el reto de tomar las riendas de la Tri y tendrá su primer reto, donde buscará empezar su proceso con el pie derecho. Para la fecha FIFA, el ex River Plate decidió convocar a los pesos pesados, donde resaltan Hernán Galíndez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Keny Arroyo, etc.

Hay expectativas por ver en acción a la selección ecuatoriana en el campo de juego. Marcelo Gallardo es un entrenador que conoce muy bien el fútbol sudamericano y le gusta que su equipo tome el protagonismo. Someter a su rival en su propio campo y adueñarse del balón. La tarea no será sencilla porque al frente estará un conjunto con jugadores rápidos.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Corea del Sur?

En territorio ecuatoriano, el amistoso entre Ecuador y Corea del Sur se realizará este jueves 24 de septiembre a las 6:00 a.m. (hora local).

  • Estados Unidos (ET): 7:00 a.m.
  • Estados Unidos (CT): 6:00 a. m.
  • Estados Unidos (MT): 5:00 a. m.
  • Estados Unidos (PT): 4:00 a. m.
  • México (CDMX): 5:00 a.m.
  • España: 1:00 p.m.    
  • Puerto Rico: 7:00 a.m.
  • República Dominicana: 7:00 a. m.
  • Panamá: 6:00 a. m.
  • Costa Rica: 5:00 a. m.
  • El Salvador: 5:00 a. m.
  • Guatemala: 5:00 a. m.
  • Honduras: 5:00 a.m.
  • Nicaragua: 5:00 a. m.
  • Argentina: 8:00 a.m.
  • Brasil (Brasilia): 8:00 a. m.
  • Uruguay: 8:00 a.m.
  • Paraguay: 8:00 a.m.
  • Chile (Santiago): 8:00 a.m.
  • Bolivia: 7:00 a. m.
  • Venezuela: 7:00 a.m.
  • Perú: 6:00 a. m.
  • Colombia: 6:00 a. m.

¿Dónde ver Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO?

La transmisión del partido amistoso entre Ecuador y Corea del Sur estará a cargo de Teleamazonas y TC Televisión para todo el territorio ecuatoriano. Además, se anunció que el canal de YouTube KBS (Korean Broadcasting System) te llevará el duelo.

  • Ecuador: Teleamazonas y TC Televisión.
  • Corea del Sur: TV Chosun, TVN, TVING, Coupang Play y tvN Sports.

Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO: fecha, hora, dónde ver y en qué lugar juega

  • Partido: Ecuador vs. Corea del Sur
  • Torneo: Amistoso internacional por fecha FIFA
  • Fecha: Jueves 24 de septiembre de 2026.
  • Hora: 6:00 a.m. (hora de Ecuador)
  • Canal de TV: Teleamazonas y TC Televisión
  • Estadio: Big Bird Stadium
  • Ciudad: Suwon, Corea del Sur
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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