Empieza la era de Marcelo Gallardo en Ecuador. La ‘Tri’ se medirá contra Corea del Sur este jueves 24 de septiembre en el Big Bird Stadium, Suwon, en amistoso internacional. El ‘Muñeco’ asumió el reto de tomar las riendas de la Tri y tendrá su primer reto, donde buscará empezar su proceso con el pie derecho. Para la fecha FIFA, el ex River Plate decidió convocar a los pesos pesados, donde resaltan Hernán Galíndez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Keny Arroyo, etc.

Hay expectativas por ver en acción a la selección ecuatoriana en el campo de juego. Marcelo Gallardo es un entrenador que conoce muy bien el fútbol sudamericano y le gusta que su equipo tome el protagonismo. Someter a su rival en su propio campo y adueñarse del balón. La tarea no será sencilla porque al frente estará un conjunto con jugadores rápidos.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Corea del Sur?

En territorio ecuatoriano, el amistoso entre Ecuador y Corea del Sur se realizará este jueves 24 de septiembre a las 6:00 a.m. (hora local).

Estados Unidos (ET): 7:00 a.m.

Estados Unidos (CT): 6:00 a. m.

Estados Unidos (MT): 5:00 a. m.

Estados Unidos (PT): 4:00 a. m.

México (CDMX): 5:00 a.m.

España: 1:00 p.m.

Puerto Rico: 7:00 a.m.

República Dominicana: 7:00 a. m.

Panamá: 6:00 a. m.

Costa Rica: 5:00 a. m.

El Salvador: 5:00 a. m.

Guatemala: 5:00 a. m.

Honduras: 5:00 a.m.

Nicaragua: 5:00 a. m.

Argentina: 8:00 a.m.

Brasil (Brasilia): 8:00 a. m.

Uruguay: 8:00 a.m.

Paraguay: 8:00 a.m.

Chile (Santiago): 8:00 a.m.

Bolivia: 7:00 a. m.

Venezuela: 7:00 a.m.

Perú: 6:00 a. m.

Colombia: 6:00 a. m.

¿Dónde ver Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO?

La transmisión del partido amistoso entre Ecuador y Corea del Sur estará a cargo de Teleamazonas y TC Televisión para todo el territorio ecuatoriano. Además, se anunció que el canal de YouTube KBS (Korean Broadcasting System) te llevará el duelo.

Ecuador: Teleamazonas y TC Televisión.

Corea del Sur: TV Chosun, TVN, TVING, Coupang Play y tvN Sports.

Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO: fecha, hora, dónde ver y en qué lugar juega

Partido : Ecuador vs. Corea del Sur

: Ecuador vs. Corea del Sur Torneo : Amistoso internacional por fecha FIFA

: Amistoso internacional por fecha FIFA Fecha : Jueves 24 de septiembre de 2026.

: Jueves 24 de septiembre de 2026. Hora : 6:00 a.m. (hora de Ecuador)

: 6:00 a.m. (hora de Ecuador) Canal de TV : Teleamazonas y TC Televisión

: Teleamazonas y TC Televisión Estadio : Big Bird Stadium

: Big Bird Stadium Ciudad: Suwon, Corea del Sur