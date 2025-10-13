Para continuar en lo más alto del Grupo E de las Eliminatorias 2026. Este martes 14 de octubre, España recibirá a Bulgaria por la Jornada 4, desde el Estadio José Zorrilla , con el objetivo de seguir invictos en su grupo y mantenerse a un paso de la clasificación a la próxima Copa del Mundo. ¿A qué hora se juega y qué canal lo transmite desde USA? Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguirlo minuto a minuto.

¿A qué hora ver España vs. Bulgaria EN VIVO desde USA?

Para ver la transmisión del partido de España vs. Bulgaria EN VIVO desde los Estados Unidos, será a partir de las 2:45 p.m. ET o 11:45 a.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 2:45 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 1:45 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 12:45 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 11:45 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite España vs. Bulgaria EN VIVO desde USA?

El único canal de TV que transmitirá el juego de España vs. Bulgaria desde Estados Unidos será FOX Sports. Además, podrás seguir la transmisión en streaming a través de FuboTV y ViX Premium si quieres verlo desde cualquier dispositivo móvil o smarTV. Estas son todas las opciones que tienes para seguir el duelo de la Jornada 4 de las Eliminatorias 2026 de la UEFA si vives en USA.

España vs. Bulgaria EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: martes 14 de octubre de 2025

martes 14 de octubre de 2025 Lugar: Estadio José Zorrilla

Estadio José Zorrilla Hora: 2:45 p.m. Tiempo del Este

2:45 p.m. Tiempo del Este Canal TV: Fox Sports

Fox Sports Streaming: FuboTV y ViX