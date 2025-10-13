Para continuar en lo más alto del Grupo E de las Eliminatorias 2026. Este martes 14 de octubre, España recibirá a Bulgaria por la Jornada 4, desde el Estadio José Zorrilla, con el objetivo de seguir invictos en su grupo y mantenerse a un paso de la clasificación a la próxima Copa del Mundo. ¿A qué hora se juega y qué canal lo transmite desde USA? Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguirlo minuto a minuto.
¿A qué hora ver España vs. Bulgaria EN VIVO desde USA?
Para ver la transmisión del partido de España vs. Bulgaria EN VIVO desde los Estados Unidos, será a partir de las 2:45 p.m. ET o 11:45 a.m. PT. Aquí te dejo con todas las zonas horarias para que puedas seguir el encuentro desde cualquier ciudad en USA.
|Horarios
|Ciudades en Estados Unidos
|2:45 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este
|Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
|1:45 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro
|Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama.
|12:45 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña
|Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
|11:45 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico
|Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.
¿Qué canal transmite España vs. Bulgaria EN VIVO desde USA?
El único canal de TV que transmitirá el juego de España vs. Bulgaria desde Estados Unidos será FOX Sports. Además, podrás seguir la transmisión en streaming a través de FuboTV y ViX Premium si quieres verlo desde cualquier dispositivo móvil o smarTV. Estas son todas las opciones que tienes para seguir el duelo de la Jornada 4 de las Eliminatorias 2026 de la UEFA si vives en USA.
España vs. Bulgaria EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: martes 14 de octubre de 2025
- Lugar: Estadio José Zorrilla
- Hora: 2:45 p.m. Tiempo del Este
- Canal TV: Fox Sports
- Streaming: FuboTV y ViX