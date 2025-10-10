La emoción de las Eliminatorias Mundial 2026 continúa este sábado 11 de octubre con un partido clave entre España y Georgia. El equipo de Luis de la Fuente llega motivado tras golear a Turquía (0-6) como visitante y busca mantener su paso perfecto rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por su parte, Georgia también atraviesa un gran momento después de imponerse por 3-0 ante Bulgaria en casa. Ahora, los dirigidos por Willy Sagnol afrontan una dura prueba ante una de las selecciones más sólidas de Europa, en un choque que promete goles y emociones en el Estadio Manuel Martínez Valero, en Elche.

¿A qué hora juega España vs. Georgia EN VIVO por Eliminatorias 2026?

El encuentro España vs. Georgia por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 se disputará este sábado 11 de octubre. A continuación, los horarios según cada zona de Estados Unidos:

Zona Horaria Hora Este (Nueva York, Miami) 14:45 Central (Chicago, Dallas) 13:45 Montaña (Denver) 12:45 Pacífico (Los Ángeles, Seattle) 11:45

¿Qué canal transmite España vs. Georgia EN VIVO en USA?

El partido España vs. Georgia EN VIVO se podrá ver en Estados Unidos a través de las señales de fuboTV, Fox Sports, Amazon Prime Video y ViX, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro desde Elche.