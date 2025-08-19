La falta de clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana intensificará la crisis que vive el Rojo, ya que significaría el fin de su principal aspiración en 2025. La situación del equipo es complicada, como lo demuestra su mal arranque de semestre. Independiente vs. U Chile juegan este miércoles 20 de agosto, a partir de las 9:00 p.m. (Buenos Aires), 8:00 p.m. (Santiago), 6:00 p.m. (CDMX) desde Avellaneda, Argentina . Para seguir el partido en vivo online desde cualquier país, te comparto la lista de horarios y en qué canales de televisión podrás ver el enfrentamiento en cualquier dispositivo móvil.

El equipo, que fue eliminado en los cuartos de final del Apertura, sufrió otra derrota reciente contra Belgrano de Córdoba en la Copa Argentina 2025. Su última victoria data del 29 de junio, sumando ya siete partidos sin éxito. La racha negativa incluye el revés ante el conjunto trasandino, lo que los obliga a ganar por un gol para forzar los penales y mantenerse con vida en el certamen. En la fase inicial, el equipo mostró un gran rendimiento, liderando el grupo A con 12 puntos, producto de cuatro victorias y dos derrotas.

Hora exacta y en qué canal TV ver, Independiente vs. U Chile en vivo

Conoce los horarios por país y en qué canales de televisión se transmite el partido entre Independiente vs. U Chile en vivo online este miércoles 20 de agosto, desde Avellaneda, válido por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

País Horario Canal TV y Streaming Argentina 21:30 horas ESPN o Disney Plus Chile 20:30 horas DSports o DGo Colombia 19:30 horas ESPN, DSports, Disney Plus o DGo Ecuador 19:30 horas ESPN, DSports, Disney Plus o DGo Paraguay 21:30 horas ESPN, DSports, Disney Plus o DGo Perú 19:30 horas ESPN, DSports, Disney Plus o DGo Uruguay 21:30 horas ESPN, DSports, Disney Plus o DGo Venezuela 20:30 horas ESPN, DSports, Disney Plus o DGo

