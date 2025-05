Los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors se enfrentan en el Juego 4 de la segunda ronda de los Playoffs de la NBA. Los ‘T-Wolves‘ visitarán a los ‘Dubs‘ este lunes 12 de mayo en el Chase Center de San Francisco, California. Conoce aquí cuáles son los horarios y canales de TV que transmitirán el duelo de las Semifinales de la Conferencia Oeste desde México y Estados Unidos, para seguir todas las incidencias del mismo.

Con la serie pendiente de un hilo, el cuarto enfrentamiento entre ambos sextetos promete ser una batalla de alto riesgo. Los Warriors de Stephen Curry (actualmente lesionado tras anotar una canasta de media distancia) confiarán en su público y en el liderazgo de jugadores como Butler y Kuminga para igualar la serie. Los Timberwolves de Anthony Edwards, por su parte, tratarán de mantener su impulso y tomar una ventaja dominante de 3-1.

Tras sorprender a los Timberwolves en el primer partido y caer derrotados en los dos siguientes, los Golden State Warriors tienen la oportunidad de igualar la serie en su casa.

¿A qué hora juega Warriors vs. Timberwolves por Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2025 en México?

Mira desde México la transmisión de Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves a partir de las 8pm Tiempo Centro de México y sigue todas las incidencias aquí en MAG sobre el Juego 4 de los Playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA 2025.

Desde Estados Unidos, ¿a qué hora ver Warriors vs. Timberwolves por Juego 4 de las Semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA?

Si vives en los Estados Unidos, no te pierdas el Juego 4 entre Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves a partir de las 10pm ET (hora local de California) / 7pm CT (hora local en Minnesota) . Aquí te dejo con los horarios completos en todo USA para seguir el enfrentamiento.

Minnesota Timberwolves lidera la serie 2-1 de cara al Juego 4 de las Semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

¿Qué canal televisa Warriors vs. Timberwolves EN VIVO por Juego 4 de Playoffs en México?

Si vives en México y quieres ver el Juego 4 entre Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves, la única opción disponible será a través de NBA League Pass vía streaming online. Revisa la suscripción local en el territorio mexicano para que puedas adquirir el servicio y ver los Playoffs de la NBA 2025.

¿Por qué canal transmiten Warriors vs. Timberwolves EN VIVO en Estados Unidos por Juego 4?

Desde los Estados Unidos, sigue la transmisión del Juego 4 entre Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves a través de la señal de ABC y ESPN , siendo las dos opciones oficiales que tienes para mirar el cuarto enfrentamiento de la semifinal de los Playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA 2025.

Cómo y dónde ver Warriors vs. Timberwolves por Juego 4 de Playoffs 2025

Fecha: Lunes, 12 de mayo de 2025

Lunes, 12 de mayo de 2025 Lugar: Chase Center en San Francisco, California

Chase Center en San Francisco, California Hora: 22:00 ET / 20:00 CDMX / 19:00 PT

22:00 ET / 20:00 CDMX / 19:00 PT Canal TV: ABC / ESPN

ABC / ESPN Streaming: FuboTV / NBA League Pass