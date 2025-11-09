Boca Juniors y River Plate volverán a enfrentarse este domingo 9 de noviembre (2:30 pm ET / 11:30 am PT) en La Bombonera en una nueva edición del superclásico, con la urgencia de salvar un 2025 irregular. Ambos gigantes llegan en busca de reivindicación tras quedar lejos de los títulos: eliminaciones tempranas en la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, además de discretas actuaciones en el torneo local. ¿Quieres ver el partidazo en tu televisor Smart TV, Tablet, teléfono móvil o PC desde los Estados Unidos? La transmisión oficial del partido estará a cargo de AFA Play vía FANATIZ USA.

Boca afronta el duelo con algo más de tranquilidad gracias a su liderato en el Grupo A del Clausura con 23 puntos y la clasificación a playoffs casi asegurada. Leandro Paredes comanda al equipo, mientras el uruguayo Edinson Cavani sigue en duda por lesión. River, en cambio, llega con 21 unidades y un rendimiento en declive, con solo una victoria en sus últimos seis partidos, pese a contar con figuras mundialistas como Franco Armani, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

La derrota reciente ante Gimnasia encendió el malestar en el Monumental y provocó duros reclamos de la afición. Marcelo Gallardo, que extendió su contrato hasta 2026, reconoció el mal momento pero ve en el superclásico una oportunidad para relanzar al equipo: “Es un partido ideal para volver a ser”, dijo en conferencia de prensa.

El cruce no solo definirá orgullo, también puede marcar el camino hacia la Copa Libertadores 2026. Rosario Central ya aseguró un cupo, mientras Boca —segundo en la tabla anual con 56 puntos— y River —tercero con 52— pelean por otro boleto directo. Quien quede tercero deberá disputar un repechaje.

Con una rivalidad que trasciende generaciones, Boca domina el historial con 92 triunfos frente a 88 de River en 264 partidos oficiales. Pero en el superclásico las estadísticas se olvidan rápido. Desde Buenos Aires hasta California, Texas, Florida y Nueva York, millones de fanáticos latinos esperan el domingo para vivir otra jornada cargada de historia, tensión y pasión argentina.

¿Dónde ver AFA Play EN VIVO, Boca vs. River desde los Estados Unidos?

Anteriormente, en TyC Sports Internacional podías ver el superclásico Boca Juniors-River Plate desde los Estados Unidos a través del canal 469 de DIRECTV y el servicio streaming de Fubo TV.

Sin embargo, los derechos del fútbol argentino pasaron a ser parte del Plan Front Row de Fanatiz USA .

En ese sentido, necesitas adquirir AFA Play del Plan Front Row de Fanatiz USA para ver el superclásico Boca Juniors vs. River Plate. El precio de AFA Play es de $7.99 mensuales o $71.90 anuales.

Recuerda que Argentina, el Boca vs. River será televisado por TNT Sports y ESPN Premium. Ambos puedes contratarlos en el sitio oficial de Pack Fútbol.

Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO: fecha, hora y canal para ver el Superclásico 2025

Partido : Boca Juniors vs. River Plate

: Boca Juniors vs. River Plate Día : Domingo 9 de noviembre de 2025

: Domingo 9 de noviembre de 2025 Horario en Estados Unidos : 2:30 pm ET de Florida | 11:30 am PT de California

: 2:30 pm ET de Florida | 11:30 am PT de California TV en Estados Unidos : AFA Play en Fanatiz USA

: AFA Play en Fanatiz USA Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina