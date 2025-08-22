El Estadio de Hong Kong será el escenario donde Cristiano Ronaldo intentará conquistar su primer título oficial con el Al Nassr, enfrentándose al Al Ahli en la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025, este sábado 23 de agosto desde las 8:00 a.m. ET . El portugués, a pesar de tener un récord goleador impecable con su club, aún no ha ganado un trofeo oficial desde que se unió a ellos antes de la temporada 2023.

El último partido de Cristiano Ronaldo terminó 2-1 a favor del Al Nassr, pero el encuentro estuvo marcado por la temprana expulsión de Sadio Mané. El delantero senegalés, que había anotado el primer gol del partido, vio la tarjeta roja a los 25 minutos. Esta baja es significativa, ya que el equipo no podrá contar con él para la decisiva final del torneo.

Incluso descontando la ausencia de Mané, Ronaldo y compañía tendrán un trabajo duro en la final del sábado. El Al Ahli es el campeón de la Liga de Campeones de la AFC y su capitán es el ex astro del Manchester City, Riyad Mahrez.

A qué hora juegan la final, Al Nassr vs. Ah-Ahli por la Supercopa de Arabia

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 09:00 hs

Chile, Bolivia y Venezuela: 08:00 hs

Colombia, Perú y Ecuador: 07:00 hs

México: 06:00 hs

Dónde ver Al-Nassr vs. Al-Ahli EN VIVO ONLINE por TV y streaming

El duelo será transmitido por diferentes canales de TV y plataformas de streaming. A continuación, detallamos la programación completa.

País Señal Sudamérica Sin transmisión oficial España Sin transmisión oficial México Caliente TV Centroamérica Sin transmisión oficial Estados Unidos Fox Deportes

Alineaciones posibles de Al Nasse - Al Ahli por la Supercopa de Arabia

Al-Nassr (4-4-2): Krepski; Al-Boushail, Simakan, Iñigo Martínez, Ahmed; Kingsley Coman, Alkhaibari, Brozovic, Wesley; Joao Félix y Cristiano Ronaldo. Entrenador: Jorge Jesus.

Al Ahli (4-2-3-1): Mendy; Abdulrahman, Demiral, Ibañez. Dams; Kessié, Millot, Al-Buraikan, Mahrez, Galeno; Ivan Toney. Entrenador: Mathhias Jaissie.