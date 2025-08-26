Carlos Alcaraz se enfrenta a Mattia Bellucci este miércoles 27 de agosto en la segunda ronda del US Open 2025, en el Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows. Con el norirlandés Rory McIlroy entre el público y su peculiar swing “de golf”, Alcaraz llega con toda la motivación tras una sólida victoria en primera ronda. Aquí te contamos a qué hora juega, dónde verlo y por qué este duelo es más que una simple continuación del torneo.

Carlos consiguió el pase tras vencer a Reilly Opelka por 6-4, 7-5, 6-4. Ahora el italiano Mattia Bellucci, que avanzó gracias a un abandono de Shang Juncheng, será su rival. Será el primer enfrentamiento profesional entre ambos.

¿A qué hora juega Alcaraz vs. Bellucci?

El partido se disputará el miércoles 27 de agosto como el tercer encuentro del día en el Arthur Ashe Stadium, no antes de las 19:00 hora local de Nueva York (ET).

Horario estimado según país:

España: desde la 1:00 a.m. (del jueves 28 de agosto)

desde la 1:00 a.m. (del jueves 28 de agosto) Argentina: 20:00 (8:00 p.m.)

20:00 (8:00 p.m.) Colombia / Perú: 18:00 (6:00 p.m.)

18:00 (6:00 p.m.) México (CDMX): 17:00 (5:00 p.m.)

17:00 (5:00 p.m.) Estados Unidos (Nueva York): 19:00 (7:00 p.m.)

19:00 (7:00 p.m.) Estados Unidos (Los Ángeles): 16:00 (4:00 p.m.)

¿Dónde ver Alcaraz vs. Bellucci en vivo?

España: Movistar+ (canal Movistar Deportes/#Vamos)

Movistar+ (canal Movistar Deportes/#Vamos) Argentina / México / Latinoamérica: ESPN por cable y Disney+ Plan Premium (streaming)

ESPN por cable y (streaming) Estados Unidos: ESPN (cable) y ESPN+ (streaming)

Contexto del partido

Alcaraz, actual número 2 del mundo, busca recuperar la corona del US Open y el número uno. Su primer duelo fue intenso contra Opelka debido al poderoso saque del gigante estadounidense.

Bellucci llega con confianza tras su triunfo en primera ronda y sin precedentes profesionales entre ambos, lo que añade un factor de incertidumbre al encuentro.