El Powerball, la lotería más popular de Estados Unidos y Puerto Rico, vuelve a repartir ilusión con un jackpot estimado de 99 millones de dólares (valor en efectivo: US$46 millones).

El sorteo se lleva a cabo este sábado 20 de septiembre de 2025 en la noche y los boletos se vendieron en la mayoría de los estados de EE.UU., además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Aquí podrás conocer los resultados oficiales apenas sean anunciados por la organización de Powerball:

Resultados Powerball – sábado 20 de septiembre de 2025

Números ganadores:

Los números ganadores sorteados la noche del sábado 20 de septiembre de 2025 fueron 15-29-64-66-67, con un Powerball de 4 y un multiplicador Power Play de 2x.

¿Cómo se juega a Powerball y qué premios puedo ganar?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números de un grupo del 1 al 69 y un número adicional, conocido como Powerball, de un grupo del 1 al 26. La lotería ofrece nueve categorías de premios, desde $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor si aciertas los seis números. También puedes ganar $1 millón si aciertas las cinco bolas blancas sin la Powerball. Es importante recordar que el orden de los números de las bolas blancas no afecta el premio, solo los números en sí mismos.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una función opcional que, por un costo adicional, te permite multiplicar tus premios no acumulativos por un factor de 2, 3, 4, 5 o 10. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar o reclamar un premio.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9. Ten en cuenta que la hora límite para la venta de boletos puede variar en cada estado, así que revisa las reglas locales.

Fanático sostiene un boleto a la expectativa del resultado del Powerball del 20 de septiembre 2025, con expectativa por el premio mayor en la lotería más famosa de Estados Unidos. | Crédito: Angela Weiss / AFP

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuándo es el plazo límite?

La compra de boletos de Powerball en línea está limitada a los residentes de las jurisdicciones que ofrecen este servicio. La venta de boletos por internet entre diferentes estados está prohibida, y las loterías pueden negarse a pagar premios si los boletos se compraron en sitios web no autorizados. En cuanto al plazo, la hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente se detiene una o dos horas antes del sorteo.

¿Importa el orden de los números para ganar un premio?

No, el orden de los números de las bolas blancas en tu boleto no tiene que coincidir con el orden en que se sortean. Sin embargo, el número de la bola roja, el Powerball, sí debe coincidir de forma exacta. Es importante saber que cada jugada en un boleto se evalúa por separado y no se pueden combinar números de diferentes jugadas para formar una combinación ganadora.

El sorteo del Powerball de este sábado 20 de septiembre de 2025 pone en juego un premio mayor de 99 millones de dólares. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP / Referencial