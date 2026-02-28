Uno de los primeros fenómenos astronómicos del 2026 está próximo a ocurrir y será este sábado 28 de febrero, que además será observable desde México. Hablamos de la alineación de 6 planetas que se dará a cabo este fin de semana y tendrá como protagonistas a Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno y Urano , siendo los 4 primeros en mención observables sin necesidad de binoculares o telescopios. Aquí te dejaré con la hora exacta y cómo puedes verlo desde México .

Cabe destacar que la alineación de planetas es un fenómeno astronómico que suele ocurrir con determinada frecuencia y puede ser visto desde la Tierra, aunque dependerá de las condiciones y de qué tan lejanos sean los planetas para poder ser observados.

Además, es importante destacar que no se colocan el línea recta perfecta en el espacio, algo que casi nunca ocurre, pero sí están agrupados en una misma zona en el cielo desde la Tierra. Destacar, además, que existen 3 tipos de alineaciones: conjunciones múltiples, alineaciones amplias y alineaciones mayores, esta última cuando todos los planetas se ubican del mismo lado del Sol.

Seis planetas se podrán alinear en un desfile planetaria el próximo sábado 28 de febrero. Conoce los horarios y dónde ver este espectáculo astronómico. (Foto de Buradaki para Shutterstock.com)

¿Cómo ver en México la alineación de planetas del 28 de febrero 2026?

La alineación de los planetas desde México se podrá observar a simple vista en el firmamento. Eso sí, especialistas han avisado que solo serán 4 de los 6 planetas que serán observados sin ayuda de binoculares o telescopios: Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. En el caso de Neptuno y Urano sí vas a necesitar de ayuda extra para poder observarlos.

Pero esta no es la única opción que tienes para poder apreciar este fenómeno astronómico. También existen páginas especializadas como Virtual Telescope Porject en su canal de YouTube, Star Walk 2 (guía en AR y dirección de cada planeta) y Stellarium Online (mapa del cielo en tiempo real). Finalmente, se espera que la NASA pueda transmitir este evento desde su página oficial de YouTube.

Consulta cuál es el horario para ver la alineación de planetas, que se podrá observar este sábado 28 de febrero de 2026 desde México. (Foto: Composición Gestión MIX utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

¿A qué hora ver en México la alineación de planetas este 28 de febrero 2026?

Como bien señalamos, desde México podrá ser observado en todo el territorio y los especialistas han recomendado que puedas mirar el firmamento a partir de los 30 o 60 minutos posteriores a ocultarse el sol, en el atardecer. La hora exacta para poder empezar a ver esta alineación de planetas es entre las 18:42 y 19:12 horas Centro de México .

Como recomendación final, encuentra una zona donde el cielo esté despejado, con poca contaminación visual y una iluminación lo más natural posible.