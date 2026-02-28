El cielo nocturno ofrecerá hoy, 28 de febrero de 2026, uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año. Una alineación planetaria permitirá observar varios planetas al mismo tiempo, formando lo que los expertos llaman un “desfile planetario”. Este fenómeno será visible desde gran parte de Estados Unidos poco después del atardecer, cuando los planetas aparezcan alineados visualmente en el mismo sector del cielo.

Este evento astronómico ocurre porque los planetas orbitan alrededor del Sol en un mismo plano, lo que hace que desde la Tierra parezcan alineados. Según la NASA, aunque no forman una línea perfecta, sí se verán agrupados, creando una oportunidad única para observar planetas brillantes sin necesidad de equipos avanzados. En algunos casos, bastará con mirar hacia el horizonte con el cielo despejado para disfrutar del fenómeno.

Representación gráfica de una alineación planetaria como la de agosto de 2025 (Foto: buradaki / iStock)

Horarios para ver la alineación planetaria EN VIVO hoy en Estados Unidos

El mejor momento para ver la alineación planetaria será entre 30 y 60 minutos después del atardecer, cuando el cielo esté lo suficientemente oscuro.

Estos son los cuatro horarios clave según la zona horaria en Estados Unidos:

Hora del Este (ET)

Mejor horario: 6:15 PM a 7:15 PM

Estados incluidos: Florida, Nueva York, Georgia, Washington DC

Hora Central (CT)

Mejor horario: 6:00 PM a 7:00 PM

Estados incluidos: Texas, Illinois, Minnesota, Luisiana

Hora de la Montaña (MT)

Mejor horario: 6:30 PM a 7:30 PM

Estados incluidos: Colorado, Arizona, Utah

Hora del Pacífico (PT)

Mejor horario: 6:15 PM a 7:15 PM

Estados incluidos: California, Nevada, Washington, Oregón

El momento exacto puede variar ligeramente dependiendo de la ciudad, pero la ventana ideal comienza aproximadamente media hora después de la puesta del sol.

Dónde ver la alineación planetaria ONLINE EN VIVO en Estados Unidos

Las personas que no puedan observar el evento directamente podrán verlo mediante transmisiones en vivo por internet.

Estas son las principales opciones para verlo ONLINE EN VIVO:

Transmisión oficial de la NASA en YouTube y NASA TV

Canales de observatorios astronómicos de Estados Unidos

Transmisiones en vivo de telescopios profesionales

Plataformas y apps de astronomía como Stellarium

Estas transmisiones permiten seguir el evento en tiempo real y ver los planetas con mayor claridad gracias a telescopios especializados.

Lugares desde donde se podrá ver en persona y recomendaciones

La alineación planetaria será visible desde todo el territorio de Estados Unidos, incluyendo estados como Texas, Florida, New York y otras regiones, siempre que el cielo esté despejado.

Para mejorar la visibilidad, se recomienda:

Buscar un lugar con vista despejada hacia el horizonte oeste

Evitar zonas con mucha iluminación artificial

Elegir parques, zonas elevadas o áreas alejadas de la ciudad

Comenzar a observar entre 30 y 60 minutos después del atardecer

Permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos minutos

Utilizar binoculares para ver planetas menos brillantes

Planetas como Venus y Júpiter serán los más fáciles de identificar, incluso desde ciudades, mientras que en zonas con menor contaminación lumínica la experiencia será mucho mejor.