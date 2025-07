En el tercer día de la Leagues Cup 2025, miles de seguidores podrán disfrutar de un duelo entretenido en el Red Bull Arena de New Jersey, cuando jueguen Chivas Guadalajara vs. New York RB por el primer juego de la Fase de Grupos. Sin ‘Chicharito’ Hernández en el inicio, el equipo de Gabriel Milito buscará su primera victoria ante los dirigidos por Sandro Schwarz. A continuación, conoce las alineaciones confirmadas de ambos equipos para el partido de hoy, jueves 31 de julio a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Alineaciones confirmadas para el juego entre Chivas Guadalajara vs. New York RB

Sin ‘Chicharito’ Hernández en el XI titular por una lesión, ni entre los convocados de Gabriel Milito, las posibles alineaciones del Chivas vs New York Red Bull son

Chivas Gudalajara: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Gilberto Sepúlveda, José Castillo, Bryan González; Diego Campillo, Luis Romo, Érick Gutiérrez; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Alan Pulido.

New York RB: Coronel; Hack, Nealis y Eile; Edwards, Edelman, Donkor y Sofo; Forsberg; Hall y Choupo-Moting.