Venezuela juega con Colombia en Maturín, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. (Foto: AFP)
Jairo Rúa
Para Fernando Batista será el partido más relevante en toda la historia de la Selección Venezuela, por eso, toda la carne irá al asador para buscar una victoria clara y justa para conseguir . Por otro lado, está Néstor Lorenzo, quién llega con la “resaca” de haber ganado la penúltima fecha y llevar a su equipo a la Copa del Mundo el próximo año. Sin nada que perder, igual tiene el objetivo de buscar un resultado favorable para cerrar una regular campaña en las Eliminatorias Sudamericanas. En el siguiente artículo, conoce cómo forman Venezuela y Colombia para el partido de hoy, martes 9 de septiembre, desde el Estadio Nacional de Maturín.

Alineaciones de Venezuela y Colombia para el partido de hoy

  • Selección de Venezuela: Selección de Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Yeferson Soteldo, Josef Martínez, José Martínez, Miguel Navarro; Telasco Segovia, Eduard Bello y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
  • Selección de Colombia: Kevin Mier; Muñoz, Sánchez, Mina, Angulo; Lerma, Ríos, Castaño; James, Díaz y Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
