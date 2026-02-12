Con dos estilos opuestos y una plaza en la final de La Cartuja en juego, Atlético de Madrid y FC Barcelona se preparan para la ida de semifinales de la Copa del Rey 2026 de este jueves 12 de febrero (21:00 del horario peninsular; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) , marcada por unas alineaciones probables muy reconocibles: el Barça de Hansi Flick repetiría su bloque de gala, con Joan García bajo palos y el talento de Lamine Yamal, Dani Olmo y Lewandowski al mando, mientras que el Atlético de Diego Simeone apostaría por la seguridad de Oblak, el liderazgo de Koke y la energía de Lookman y Julián Álvarez para golpear en el Metropolitano.

¿Cuál sería el once titular del Atlético de Madrid?

A la espera de la confirmación oficial en la hoja de alineaciones, el once previsto del Atlético de Madrid, pendiente también de confirmación oficial, se perfila así: Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Rodrigo Mendoza, Koke, Álex Baena; Ademola Lookman y Julián Álvarez (con la alternativa de Antoine Griezmann para acompañar al nigeriano). Simeone apuesta por un bloque muy físico y solidario, con laterales de recorrido, un doble pivote que equilibra (Koke–Mendoza), bandas trabajadoras con Giuliano y Baena, y una delantera que combina la potencia de Lookman con la movilidad de Álvarez o la creatividad de Griezmann.

¿Cuál sería el once titular del FC Barcelona?

Del mismo modo, el once más probable del FC Barcelona para visitar al Atlético de Madrid en la ida de semifinales de la Copa del Rey 2026 es el siguiente: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong (o Marc Bernal), Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. Esta alineación mantiene la estructura que ya utilizó Hansi Flick ante el Mallorca, con la única gran duda en el mediocampo entre De Jong y Bernal, y la continuidad de un tridente ofensivo donde Lamine ofrece desborde, Rashford profundidad y Lewandowski finalización.

Alineaciones probables del Atlético de Madrid vs. FC Barcelona por la Copa del Rey 2026

Tomando como base las proyecciones más coincidentes de distintos medios, las alineaciones probables para la ida de semifinales de la Copa del Rey 2026 en el Riyadh Air Metropolitano son las siguientes:

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Rodrigo Mendoza, Koke, Álex Baena; Ademola Lookman y Julián Álvarez (o Antoine Griezmann).

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong (Marc Bernal, si no llega al 100%), Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford.

En cualquier caso, se debe subrayar que, hasta la publicación de las alineaciones oficiales por parte de la RFEF y los clubes, estas formaciones siguen siendo probables y están sujetas a cambios de última hora por decisiones técnicas o imprevistos físicos.

El FC Barcelona mide fuerzas ante el Atlético Madrid este jueves 12 de febrero, a partir de las 21:00 del horario peninsular (3 p.m. ET / 12 p.m. PT), por el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026. La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO en los Estados Unidos estará a cargo por ESPN Select y ESPN Deportes, mientras que en España se verá por TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus, Movistar LaLiga TV 2, 3Cat, TV3 y fuboTV Spain. (VIDEO de X del @FCBarcelona_es)