La final de la Supercopa de España 2026 a jugarse este domingo 11 de enero, a partir de las 20:00 del horario peninsular, contará con los mejores futbolistas tanto del FC Barcelona como el Real Madrid, que recupera a Kylian Mbappé (aunque su titularidad se mantiene en incógnita). En ese sentido, te contamos cuáles serán las formaciones titulares de El Clásico del fútbol español que se disputará en el césped del estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.

¿Cómo será el once del FC Barcelona?

Para la final de la Supercopa de España 2026 en Yeda, el FC Barcelona de Hansi Flick presenta una alineación que mezcla el talento joven con pilares ya consolidados. Joan García parte como guardameta, protegido por una defensa con Balde y Koundé en los laterales, mientras Cubarsí y Gerard Martín forman la pareja de centrales, aportando salida limpia de balón y agresividad en la presión.

En el centro del campo, De Jong asume el papel de organizador, acompañado por la creatividad de Pedri y la llegada de Fermín desde segunda línea para pisar área rival y sorprender en el remate

En ataque, el técnico alemán confía en la movilidad y el desborde de Raphinha y Lamine, junto a la versatilidad de Ferran y la experiencia goleadora de Lewandowski.

¿Cómo será el once del Real Madrid?

Del lado blanco, el Real Madrid está dirigido por Xabi Alonso, que propone un once muy físico y vertical para esta final. Courtois se mantiene como portero de referencia, respaldado por una línea defensiva en la que Valverde y Carreras pueden actuar como laterales largos, mientras Huijsen y Asencio se encargan del eje de la zaga, combinando altura y capacidad para anticipar.

En la medular, Camavinga y Tchouaméni forman un doble pivote de enorme recorrido, con gran capacidad para recuperar balones y lanzar las transiciones, dejando a Bellingham libertad para moverse entre líneas y llegar al área como mediapunta.

En la delantera, Rodrygo y Vinicius ofrecen velocidad y regate por fuera, acompañando a Gonzalo, que fija a los centrales y busca los espacios a la espalda de la defensa azulgrana.

Alineaciones confirmadas del FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

Barcelona : Joan García; Balde, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé; De Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Lamine, Ferran y Lewandowski.

: Joan García; Balde, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé; De Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Lamine, Ferran y Lewandowski. Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Gonzalo.