El Clásico Real Madrid vs. FC Barcelona llega con tintes decisivos en la temporada 2025-26 de LaLiga. Los dirigidos por Xabi Alonso defienden el liderato con dos puntos de ventaja sobre los culés, mientras que el conjunto de Hansi Flick busca reivindicarse tras un irregular inicio de campaña. El encuentro promete emociones fuertes y una nueva batalla táctica entre dos estilos muy distintos.

Más que un simple partido, este clásico representa un choque generacional: Lamine Yamal, el joven talento azulgrana de 17 años, frente a Kylian Mbappé, la superestrella francesa que ha devuelto al Madrid su poderío ofensivo. Con 15 goles en 12 encuentros, Mbappé lidera a un equipo merengue más sólido y eficaz, mientras Yamal asume el desafío de ser el nuevo referente del Barça, heredero natural del legado de Messi.

La historia reciente en el Santiago Bernabéu favorece al FC Barcelona, que ha ganado seis de los últimos diez clásicos como visitante, incluyendo tres victorias por 0-4. Sin embargo, el presente apunta a un equilibrio renovado: Flick no estará en el banquillo por sanción, y Alonso debutará en el clásico con la serenidad de quien entiende que el desafío no solo es ganar, sino dominar el escenario más grande del fútbol español.

Posibles alineaciones del Real Madrid y FC Barcelona

Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé. Barcelona: Szczęsny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferrán Torres.

Cómo llegan Real Madrid y Barcelona al Clásico

El Real Madrid de Xabi Alonso atraviesa un momento de madurez futbolística. Con un bloque compacto, presión alta y una ofensiva comandada por Kylian Mbappé, el equipo blanco ha sumado triunfos clave en su camino hacia el título. Bellingham mantiene su rol decisivo en el mediocampo, mientras que Courtois regresa para reforzar la portería en el momento más importante del torneo.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick llega en medio de la irregularidad. Aunque conserva una gran posesión de balón, las derrotas recientes han encendido las alarmas en el entorno culé. Sin embargo, el crecimiento de Lamine Yamal y la conexión entre Pedri y Fermín ofrecen motivos de esperanza para un equipo que busca recobrar la confianza en el Bernabéu.

Horarios y canales para ver el Real Madrid vs Barcelona en vivo

Horarios del Clásico Real Madrid – Barcelona:

Ciudad de México: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Bogotá: 10:15 a.m.

10:15 a.m. Miami: 11:15 a.m.

11:15 a.m. Buenos Aires: 12:15 p.m.

12:15 p.m. Madrid: 4:15 p.m.

Dónde ver el partido en vivo:

España: DAZN y LaLiga TV Bar

DAZN y LaLiga TV Bar Estados Unidos: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ América Central y República Dominicana: Sky y Rush Sports

Sky y Rush Sports Latinoamérica: Sky, IZZI, Disney+ y ESPN